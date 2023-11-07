АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
Бізнес працює Бізнес працює
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бізнесмени на фронті Бізнесмени на фронті
Топ-10 аптек Києва Топ-10 аптек Києва
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Авто
Дата публікації

В Україні зростає попит на нові вантажівки

В Україні зростає попит на нові вантажівки
Ілюстрація: "Укравтопром"

З початку року український парк вантажних та спеціалізованих автомобілів поповнився 9,1 тисячею нових машин, що на 67% більше в порівнянні із відповідним періодом минулого року.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Упродовж жовтня на українському ринку нових вантажних та спеціалізованих автомобілів було продано 977 авто. Це на 3,5% менше, ніж минулого місяця, але порівняно із жовтнем минулого року, реєстрація нових комерційних авто показала майже подвоєне зростання.

Ринок вантажних авто: найпопулярніші моделі

Що стосується найбільш популярних авто, то в ТОП-5 ринку нових вантажівок за минулий місяць увійшли такі бренди:

  • RENAULT - 194 одиниці;
  • MAN - 94 одиниці;
  • PEUGEOT - 79 одиниць;
  • FORD - 66 одиниць;
  • SCANIA - 64 одиниці.

Нагадаємо, у липні на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спеціальні) було реалізовано 975 авто.  Це майже на 9% менше, ніж у червні.

Автор:
Тетяна Гойденко