В Україні зростає попит на нові вантажівки

З початку року український парк вантажних та спеціалізованих автомобілів поповнився 9,1 тисячею нових машин, що на 67% більше в порівнянні із відповідним періодом минулого року.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Упродовж жовтня на українському ринку нових вантажних та спеціалізованих автомобілів було продано 977 авто. Це на 3,5% менше, ніж минулого місяця, але порівняно із жовтнем минулого року, реєстрація нових комерційних авто показала майже подвоєне зростання.

Ринок вантажних авто: найпопулярніші моделі

Що стосується найбільш популярних авто, то в ТОП-5 ринку нових вантажівок за минулий місяць увійшли такі бренди:

RENAULT - 194 одиниці;

MAN - 94 одиниці;

PEUGEOT - 79 одиниць;

FORD - 66 одиниць;

SCANIA - 64 одиниці.

Нагадаємо, у липні на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спеціальні) було реалізовано 975 авто. Це майже на 9% менше, ніж у червні.