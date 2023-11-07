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В Україні зростає попит на нові вантажівки
З початку року український парк вантажних та спеціалізованих автомобілів поповнився 9,1 тисячею нових машин, що на 67% більше в порівнянні із відповідним періодом минулого року.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Упродовж жовтня на українському ринку нових вантажних та спеціалізованих автомобілів було продано 977 авто. Це на 3,5% менше, ніж минулого місяця, але порівняно із жовтнем минулого року, реєстрація нових комерційних авто показала майже подвоєне зростання.
Ринок вантажних авто: найпопулярніші моделі
Що стосується найбільш популярних авто, то в ТОП-5 ринку нових вантажівок за минулий місяць увійшли такі бренди:Підписуйтеся на наш YouTube канал
- RENAULT - 194 одиниці;
- MAN - 94 одиниці;
- PEUGEOT - 79 одиниць;
- FORD - 66 одиниць;
- SCANIA - 64 одиниці.
Нагадаємо, у липні на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спеціальні) було реалізовано 975 авто. Це майже на 9% менше, ніж у червні.