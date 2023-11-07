В Украине растет спрос на новые грузовики

С начала года украинский парк грузовых и специализированных автомобилей пополнился 9,1 тысяч новых машин, что на 67% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Об этом сообщает "Укравтопром".

За октябрь на украинском рынке новых грузовых и специализированных автомобилей было продано 977 авто. Это на 3,5% меньше, чем в прошлом месяце, но по сравнению с октябрем прошлого года регистрация новых коммерческих автомобилей показала почти удвоенный рост.

Рынок грузовых автомобилей: самые популярные модели

Что касается наиболее популярных авто, то в ТОП-5 рынка новых грузовиков за прошлый месяц вошли следующие бренды:

RENAULT – 194 единицы;

MAN – 94 единицы;

PEUGEOT – 79 единиц;

FORD – 66 единиц;

SCANIA – 64 единицы.

Напомним, в июле на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и специальные) было реализовано 975 автомобилей. Это почти на 9% меньше, чем в июне.