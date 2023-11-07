АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бизнесмены на фронте Бизнесмены на фронте
Топ-10 аптек Киева Топ-10 аптек Киева
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Авто
Дата публикации

В Украине растет спрос на новые грузовики

В Украине растет спрос на новые грузовики
Иллюстрация: "Укравтопром"

С начала года украинский парк грузовых и специализированных автомобилей пополнился 9,1 тысяч новых машин, что на 67% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Об этом сообщает "Укравтопром".

За октябрь на украинском рынке новых грузовых и специализированных автомобилей было продано 977 авто. Это на 3,5% меньше, чем в прошлом месяце, но по сравнению с октябрем прошлого года регистрация новых коммерческих автомобилей показала почти удвоенный рост.

Рынок грузовых автомобилей: самые популярные модели

Что касается наиболее популярных авто, то в ТОП-5 рынка новых грузовиков за прошлый месяц вошли следующие бренды:

  • RENAULT – 194 единицы;
  • MAN – 94 единицы;
  • PEUGEOT – 79 единиц;
  • FORD – 66 единиц;
  • SCANIA – 64 единицы.

Напомним, в июле на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и специальные) было реализовано 975 автомобилей. Это почти на 9% меньше, чем в июне.

Автор:
Татьяна Гойденко