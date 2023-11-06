Импортируемые авто с пробегом: какую марку украинцы выбирают чаще всего

Украинский автопарк в октябре пополнили 21,3 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Это на 41% больше, чем в октябре 2022 года и на 1% больше, чем в предыдущем месяце.

Об этом пишет профильная ассоциация "Укравтопром".

Согласно сообщению, больше всего подержанных автомобилей покупают именно с бензиновым двигателем – 44%. С дизельным – 31%; электромобили – 17%; авто с ГБО – 5%; гибриды – 3%.

Лидером среди подержанных авто в очередной раз стал Volkswagen Golf. На втором месте – Renault Megane, на третьем – Skoda Octavia.

Самые популярные модели месяца

По данным "Укравтопрома" в ТОП-10 самых популярных моделей луны также вошли:

Volkswagen Passat;

Nissan Leaf;

Volkswagen Tiguan;

Tesla Model 3;

Audi A4;

Форд Фокус;

Nissan Qashqai.

Сообщается, что средний возраст подержанных машин в октябре перерегистрировались на украинские номера составляет девять с половиной лет.

При этом с начала года в Украине было продано 169,3 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Это – в 3,4 раза больше, чем количество проданных новых авто за тот же период.

Отметим, что украинский рынок подержанных автомобилей продолжает расти. Это связано с несколькими факторами, в частности:

высокой стоимостью новых автомобилей;

ограниченным ассортиментом на рынке новых автомобилей;

ростом доверия к подержанным автомобилям.

Ожидается, что тенденция роста рынка подержанных автомобилей в Украине сохранится в ближайшие месяцы.

Рынок новых автомобилей в октябре

Что касается новых авто, то здесь ситуация на рынке несколько иная, но доминировать продолжают также авто с бензиновым двигателем.

автомобили с бензиновыми двигателями – 45% регистраций;

дизельные авто – 20%;

гибриды – 19%;

электромобили – 15%;

автомобили с ГБО – 1%.

Напомним, в сентябре украинский автопарк пополнили более 21 тыс. рублей. подержанных легковушек, ввозимых из-за границы. Наибольшая доля в этом сегменте авторынка также принадлежала бензиновым авто – 44%.

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