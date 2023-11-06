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Транспорт
Дата публикации

Импортируемые авто с пробегом: какую марку украинцы выбирают чаще всего

Импортируемые авто с пробегом: какую марку украинцы выбирают чаще всего
Иллюстрация: ua.depositphotos.com

Украинский автопарк в октябре пополнили 21,3 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Это на 41% больше, чем в октябре 2022 года и на 1% больше, чем в предыдущем месяце.

Об этом пишет профильная ассоциация "Укравтопром".

Согласно сообщению, больше всего подержанных автомобилей покупают именно с бензиновым двигателем – 44%. С дизельным – 31%; электромобили – 17%; авто с ГБО – 5%; гибриды – 3%.

Лидером среди подержанных авто в очередной раз стал Volkswagen Golf. На втором месте – Renault Megane, на третьем – Skoda Octavia.

Самые популярные модели месяца

По данным "Укравтопрома" в ТОП-10 самых популярных моделей луны также вошли:

  • Volkswagen Passat;
  • Nissan Leaf;
  • Volkswagen Tiguan;
  • Tesla Model 3;
  • Audi A4;
  • Форд Фокус;
  • Nissan Qashqai.

Сообщается, что средний возраст подержанных машин в октябре перерегистрировались   на украинские номера составляет девять с половиной лет.

При этом с начала года в Украине было продано 169,3 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Это – в 3,4 раза больше, чем количество проданных новых авто за тот же период.

Отметим, что украинский рынок подержанных автомобилей продолжает расти. Это связано с несколькими факторами, в частности:

  • высокой стоимостью новых автомобилей;
  • ограниченным ассортиментом на рынке новых автомобилей;
  • ростом доверия к подержанным автомобилям.

Ожидается, что тенденция роста рынка подержанных автомобилей в Украине сохранится в ближайшие месяцы.

Рынок новых автомобилей в октябре

Что касается новых авто, то здесь ситуация на рынке несколько иная, но доминировать продолжают также авто с бензиновым двигателем.

  • автомобили с бензиновыми двигателями – 45% регистраций;
  • дизельные авто – 20%;
  • гибриды – 19%;
  • электромобили – 15%;
  • автомобили с ГБО – 1%.

Напомним, в сентябре украинский автопарк пополнили более 21 тыс. рублей. подержанных легковушек, ввозимых из-за границы. Наибольшая доля в этом сегменте авторынка также принадлежала бензиновым авто – 44%.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Татьяна Гойденко