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Импортируемые авто с пробегом: какую марку украинцы выбирают чаще всего
Украинский автопарк в октябре пополнили 21,3 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Это на 41% больше, чем в октябре 2022 года и на 1% больше, чем в предыдущем месяце.
Об этом пишет профильная ассоциация "Укравтопром".
Согласно сообщению, больше всего подержанных автомобилей покупают именно с бензиновым двигателем – 44%. С дизельным – 31%; электромобили – 17%; авто с ГБО – 5%; гибриды – 3%.
Лидером среди подержанных авто в очередной раз стал Volkswagen Golf. На втором месте – Renault Megane, на третьем – Skoda Octavia.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Самые популярные модели месяца
По данным "Укравтопрома" в ТОП-10 самых популярных моделей луны также вошли:
- Volkswagen Passat;
- Nissan Leaf;
- Volkswagen Tiguan;
- Tesla Model 3;
- Audi A4;
- Форд Фокус;
- Nissan Qashqai.
Сообщается, что средний возраст подержанных машин в октябре перерегистрировались на украинские номера составляет девять с половиной лет.
При этом с начала года в Украине было продано 169,3 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Это – в 3,4 раза больше, чем количество проданных новых авто за тот же период.
Отметим, что украинский рынок подержанных автомобилей продолжает расти. Это связано с несколькими факторами, в частности:
- высокой стоимостью новых автомобилей;
- ограниченным ассортиментом на рынке новых автомобилей;
- ростом доверия к подержанным автомобилям.
Ожидается, что тенденция роста рынка подержанных автомобилей в Украине сохранится в ближайшие месяцы.
Рынок новых автомобилей в октябре
Что касается новых авто, то здесь ситуация на рынке несколько иная, но доминировать продолжают также авто с бензиновым двигателем.
- автомобили с бензиновыми двигателями – 45% регистраций;
- дизельные авто – 20%;
- гибриды – 19%;
- электромобили – 15%;
- автомобили с ГБО – 1%.
Напомним, в сентябре украинский автопарк пополнили более 21 тыс. рублей. подержанных легковушек, ввозимых из-за границы. Наибольшая доля в этом сегменте авторынка также принадлежала бензиновым авто – 44%.
Источник фото: ua.depositphotos.com