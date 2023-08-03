АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ЕБРР - бизнесу ЕБРР - бизнесу
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Авто
Дата публикации

В июле в Украине снизился спрос на новые грузовики: какие модели самые популярные

укравтопром, грузовики
В июле в Украине снизился спрос на новые грузовики. Фото: "Укравтопром"

В июле на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и специальные) было реализовано 975 автомобилей. Это почти на 9% меньше, чем в июне.

Об этом сообщает "Укравтопром".

В то же время, по сравнению с июлем 2022 года, регистрации новых коммерческих авто увеличились на 64%.

Отставание от показателя довоенного июля 2021 года в этом сегменте автомобильного рынка составляет 43%.

В ТОП-5 рынка новых коммерческих автомобилей в июле вошли:

  1. RENAULT – 276 ед;
  2. FORD – 91 ед.;
  3. MERCEDES-BENZ – 76 ед.;
  4. VOLKSWAGEN – 66 ед.;
  5. SCANIA – 53 ед.

"Всего с января по июль 2023 года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 6165 новых машин, что на 62% больше, чем за аналогичный период в прошлом году", - говорится в сообщении.

Напомним, за июль в Украине было зарегистрировано более 5,3 тыс. новых легковых автомобилей, это на 5% меньше, чем в июне и на 45% больше результата июля 2022 года.

Всего с начала года в Украине было зарегистрировано 32,4 тыс. новых легковых авто, что на 51% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Автор:
Нина Комащенко