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В июле в Украине снизился спрос на новые грузовики: какие модели самые популярные
В июле на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и специальные) было реализовано 975 автомобилей. Это почти на 9% меньше, чем в июне.
Об этом сообщает "Укравтопром".
В то же время, по сравнению с июлем 2022 года, регистрации новых коммерческих авто увеличились на 64%.
Отставание от показателя довоенного июля 2021 года в этом сегменте автомобильного рынка составляет 43%.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В ТОП-5 рынка новых коммерческих автомобилей в июле вошли:
- RENAULT – 276 ед;
- FORD – 91 ед.;
- MERCEDES-BENZ – 76 ед.;
- VOLKSWAGEN – 66 ед.;
- SCANIA – 53 ед.
"Всего с января по июль 2023 года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 6165 новых машин, что на 62% больше, чем за аналогичный период в прошлом году", - говорится в сообщении.
Напомним, за июль в Украине было зарегистрировано более 5,3 тыс. новых легковых автомобилей, это на 5% меньше, чем в июне и на 45% больше результата июля 2022 года.
Всего с начала года в Украине было зарегистрировано 32,4 тыс. новых легковых авто, что на 51% больше, чем за аналогичный период 2022 года.