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Категорія
Авто
Дата публікації

У липні в Україні знизився попит на нові вантажівки: які моделі найпопулярніші

укравтопром, вантажівки
У липні в Україні знизився попит на нові вантажівки. Фото: "Укравтопром"

У липні на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спеціальні) було реалізовано 975 авто.  Це майже на 9% менше, ніж у червні.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Водночас, як зазначається, у порівнянні з липнем 2022 року, реєстрації нових комерційних авто збільшились на 64%.

Відставання від показника довоєнного липня 2021 року в цьому сегменті автомобільного ринку становить 43%.

До ТОП-5 ринку нових комерційних авто у липні увійшли:

  1. RENAULT – 276 од.;
  2. FORD – 91 од.;
  3. MERCEDES-BENZ – 76 од.;
  4. VOLKSWAGEN – 66 од.;
  5. SCANIA – 53 од.

"Всього з січня по липень 2023 року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 6165 нових машин, що на 62% більше, ніж за аналогічний період минулого року", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за липень в Україні було зареєстровано понад 5,3 тис. нових легкових авто, це на 5% менше, ніж у червні та на 45% більше результату липня 2022 року.

Всього, з початку року, в Україні було зареєстровано 32,4 тис. нових легкових авто, що на 51% більше, ніж за аналогічний період 2022 році.

Автор:
Ніна Комащенко