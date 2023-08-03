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У липні в Україні знизився попит на нові вантажівки: які моделі найпопулярніші
У липні на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спеціальні) було реалізовано 975 авто. Це майже на 9% менше, ніж у червні.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Водночас, як зазначається, у порівнянні з липнем 2022 року, реєстрації нових комерційних авто збільшились на 64%.
Відставання від показника довоєнного липня 2021 року в цьому сегменті автомобільного ринку становить 43%.Підписуйтесь на наш Telegram канал
До ТОП-5 ринку нових комерційних авто у липні увійшли:
- RENAULT – 276 од.;
- FORD – 91 од.;
- MERCEDES-BENZ – 76 од.;
- VOLKSWAGEN – 66 од.;
- SCANIA – 53 од.
"Всього з січня по липень 2023 року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 6165 нових машин, що на 62% більше, ніж за аналогічний період минулого року", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за липень в Україні було зареєстровано понад 5,3 тис. нових легкових авто, це на 5% менше, ніж у червні та на 45% більше результату липня 2022 року.
Всього, з початку року, в Україні було зареєстровано 32,4 тис. нових легкових авто, що на 51% більше, ніж за аналогічний період 2022 році.