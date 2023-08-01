В июле украинцы купили почти вдвое больше новых легковушек, чем в 2022 году: ТОП-5 марок

За июль в Украине было зарегистрировано более 5,3 тыс. новых легковых автомобилей, это на 5% меньше, чем в июне и на 45% больше результата июля 2022 года.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Как отмечается, от показателя довоенного июля 2021 года платежеспособный спрос на новые легковушки отстает на 46%. Почти аналогичный объем продаж в июльском рынке демонстрировался в 2015 году.

В рейтинге марок уже третий месяц не меняется лидерская тройка:

первенство на рынке удерживает Toyota – 883 шт;

на втором месте остается Renault – 564 шт;

третий результат у Volkswagen – 525 шт.

Также в ТОП-5 месяца попали Skoda (493 шт.) и BMW (385 шт.).

По информации "Укравтопрома", титул бестселлера украинского рынка новых легковых автомобилей сохраняет за собой компактный кроссовер RENAULT Duster, который в июле выбрали 552 покупателя.

"Всего, с начала года, в Украине было зарегистрировано 32,4 тыс. новых легковых автомобилей, что на 51% больше, чем за аналогичный период 2022 года", - говорится в сообщении.

Украинский автопарк легковушек

Напомним, с января по июнь 2023 года украинский парк электромобилей пополнили 12,6 тысячи авто. Украинцы приобрели 2,8 тыс. новых автомобилей и 9,8 тыс. подержанных. Если сравнивать эти данные с информацией за I полугодие 2022г., то количество электромобилей, впервые зарегистрированных в Украине, увеличилось втрое. Доля новых машин выросла с 18% до 22% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Также среди украинцев растет спрос на автомобили из Китая. С января по июнь украинцы приобрели почти 5 тысяч легковых автомобилей, ввезенных из КНР.

Отметим, что в первом полугодии 2023 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были город Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области.