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В июле украинцы купили почти вдвое больше новых легковушек, чем в 2022 году: ТОП-5 марок
За июль в Украине было зарегистрировано более 5,3 тыс. новых легковых автомобилей, это на 5% меньше, чем в июне и на 45% больше результата июля 2022 года.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Как отмечается, от показателя довоенного июля 2021 года платежеспособный спрос на новые легковушки отстает на 46%. Почти аналогичный объем продаж в июльском рынке демонстрировался в 2015 году.
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- первенство на рынке удерживает Toyota – 883 шт;
- на втором месте остается Renault – 564 шт;
- третий результат у Volkswagen – 525 шт.
Также в ТОП-5 месяца попали Skoda (493 шт.) и BMW (385 шт.).
По информации "Укравтопрома", титул бестселлера украинского рынка новых легковых автомобилей сохраняет за собой компактный кроссовер RENAULT Duster, который в июле выбрали 552 покупателя.
"Всего, с начала года, в Украине было зарегистрировано 32,4 тыс. новых легковых автомобилей, что на 51% больше, чем за аналогичный период 2022 года", - говорится в сообщении.
Украинский автопарк легковушек
Напомним, с января по июнь 2023 года украинский парк электромобилей пополнили 12,6 тысячи авто. Украинцы приобрели 2,8 тыс. новых автомобилей и 9,8 тыс. подержанных. Если сравнивать эти данные с информацией за I полугодие 2022г., то количество электромобилей, впервые зарегистрированных в Украине, увеличилось втрое. Доля новых машин выросла с 18% до 22% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
Также среди украинцев растет спрос на автомобили из Китая. С января по июнь украинцы приобрели почти 5 тысяч легковых автомобилей, ввезенных из КНР.
Отметим, что в первом полугодии 2023 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были город Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области.