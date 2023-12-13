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В Украине увеличивается спрос на автобусы
В ноябре украинский автопарк пополнился 272 автобусами, включая микроавтобусы. Этот показатель выше на 53% по сравнению с прошлым годом и на 4% больше по сравнению с предыдущим месяцем.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Всего в этом объеме зарегистрирован 171 новый автобус и 101 подержанный, импортированный из-за границы.
Лидерами среди новых автотранспортных средств оказались:Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
- ATAMAN (isuzu) – 45 ед.;
- FORD – 36 ед.;
- ETALON – 30 ед.
В сегменте подержанных автобусов преобладали:
- MERCEDES-BENZ – 29 ед.
- VAN HOOL – 19 ед. да
- VW – 10 ед.
В Украине увеличивается спрос на автомобили
Отметим, что в последние месяцы в Украине растет спрос и на коммерческие автомобили (грузовые и специализированные). С начала года украинский парк грузовых и специализированных автомобилей пополнился 9,1 тысяч новых машин, что на 67% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Рынок новых легковых автомобилей в Украине в ноябре 2023 также продемонстрировал активную динамику. По сравнению с октябрем 2023 года регистрация новых автомобилей упала на 6%, но если сравнивать с ноябрем 2022 года, то можно увидеть, что этот сегмент рынка вырос на 74%.