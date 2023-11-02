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Какие новые авто выбирают украинцы: ТОП-10 моделей
37% октябрьского рынка новых легковых автомобилей сформировали десять самых популярных в Украине моделей.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что самым популярным среди украинцев остается компактный кроссовер RENAULT Duster.
"Впрочем, электрический VOLKSWAGEN ID.4 все больше претендует на звание фаворита рынка, уменьшая разрыв с лидером", - отмечают в "Укравтопроме".Подписывайтесь на наш YouTube канал
ТОП-10 бестселлеров октября 2023 года:
1. RENAULT Duster – 387 ед.;
2. VOLKSWAGEN ID.4 – 366 ед.;
3. TOYOTA RAV-4 – 340 ед.;
4. NISSAN Qashqai – 217 ед.;
5. BMW X5 – 156 ед.;
6. SKODA Kodiaq – 137 ед.;
7. TOYOTA Camry – 129 ед.;
8. HYUNDAI Tucson – 127 ед.;
9. MAZDA CX5 – 125 ед.;
10. TOYOTA Land Cruiser Prado – 125 ед.
Напомним, в октябре украинский автопарк пополнили более 5,7 тысячи новых легковых авто, что на 83% больше, чем в прошлом. Наибольшим спросом у украинцев пользовались автомобили марки TOYOTA.