Какие новые авто выбирают украинцы: ТОП-10 моделей

37% октябрьского рынка новых легковых автомобилей сформировали десять самых популярных в Украине моделей.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что самым популярным среди украинцев остается компактный кроссовер RENAULT Duster.

"Впрочем, электрический VOLKSWAGEN ID.4 все больше претендует на звание фаворита рынка, уменьшая разрыв с лидером", - отмечают в "Укравтопроме".

ТОП-10 бестселлеров октября 2023 года:

1. RENAULT Duster – 387 ед.;

2. VOLKSWAGEN ID.4 – 366 ед.;

3. TOYOTA RAV-4 – 340 ед.;

4. NISSAN Qashqai – 217 ед.;

5. BMW X5 – 156 ед.;

6. SKODA Kodiaq – 137 ед.;

7. TOYOTA Camry – 129 ед.;

8. HYUNDAI Tucson – 127 ед.;

9. MAZDA CX5 – 125 ед.;

10. TOYOTA Land Cruiser Prado – 125 ед.

Напомним, в октябре украинский автопарк пополнили более 5,7 тысячи новых легковых авто, что на 83% больше, чем в прошлом. Наибольшим спросом у украинцев пользовались автомобили марки TOYOTA.