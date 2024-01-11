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Категория
Транспорт
Дата публикации

За 2023 год количество новых автобусов в Украине выросло на 86%

За 2023 год количество новых автобусов в Украине выросло на 86%
Количество новых автобусов составило 1701 ед. Фото: bus.ck.ua

В 2023 году общее количество зарегистрированных автобусов, включая микроавтобусы, составило 2770 единиц, что на 32% превышает показатели 2022 года.

Об этом сообщили в "Укравтопроме".

Из этого объема новые транспортные средства составили 1701 единицу, что больше на 86% по сравнению с показателями прошлого года. Количество подержанных автобусов, импортированных из-за границы , уменьшилось на 10% и составляет 1069 единиц.

Самые популярные марки автобусов

Больше новых автобусов в 2023 году зарегистрировали:

  • ATAMAN – 520 единиц;
  • CITROEN – 412 единиц;
  • ETALON – 337 единиц;
  • FORD – 132 единицы;
  • ZAZ – 131 единица.

Среди подержанных транспортных средств лидируют следующие марки:

  • MERCEDES-BENZ – 296 единиц;
  • VAN HOOL – 195 единиц;
  • MAN – 64 единицы;
  • VOLKSWAGEN – 63 единицы;
  • VOLVO – 51 единица.

В ноябре украинский автопарк пополнился 272 автобусами, включая микроавтобусы. Этот показатель выше на 53% по сравнению с прошлым годом и на 4% больше по сравнению с предыдущим месяцем.

Отметим, что в последние месяцы в Украине растет спрос и на коммерческие автомобили (грузовые и специализированные). С начала года украинский парк грузовых и специализированных автомобилей пополнился 9,1 тысяч новых машин, что на 67% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Автор:
Татьяна Гойденко