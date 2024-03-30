Николаев получил 12 новых автобусов: профинансировала Дания

Предприятие "Николаевпастранс" получило все автобусы по контракту с Управлением ООН по обслуживанию проектов (UNOPS). Транспорт для Николаева профинансировало правительство Дании.

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Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

Он отметил, что Николаев начал получать автобусы в декабре 2023 года, и к концу марта, согласно обещаниям производителя, город получил уже все 12.

"Благодарю наших партнеров за поддержку николаевцев. А главное - доверие к нашему городу. И отдельное спасибо за поддержку украинского производителя!", - говорится в сообщении Сенкевича.

Также, используя возможность, он пригласил водителей категории D и слесарей по ремонту колесных транспортных средств на работу.

По его словам, КП "Николаевпасстранс" обеспечивает официальное трудоустройство, график работы согласно законодательству Украины, достойную заработную плату и социальные гарантии.

Напомним, в конце марта муниципалитет итальянского города Милан подарил Днепру 37 пассажирских автобусов, первая партия уже едет в Украину.

Какие страны передали Украине общественный транспорт

Не только Италия и Дания помогают Украине общественным транспортом. Чешский город Острава также начал отправку первой партии трамвайных вагонов в Конотоп Сумской области. Речь идет о вагонах Tatra T6A5, передача которых была анонсирована еще в июне 2023 года. В феврале 2023 года стало известно о решении Варшавы передать Конотопу 23 трамвайных вагона модели Konstal 105Na, а уже 24 февраля они прибыли в город.

Еще раньше метрополитен Варшавы решил передать метрополитену Киева 60 вагонов серии 81-717, производимых заводом "Метровагонмаш" (Мытищи, Московская область России). Первый сцеп из шести вагонов прибыл в столицу в конце апреля 2023 года, второй - в июне. Уже 26 октября "Киевский метрополитен" получил последний поезд из Варшавского метрополитена.

Швейцарский город Берн также передаст для эксплуатации во Львове 11 трехсекционных низкопольных трамваев Vevey Be 4/8. Транспортные средства, начавшие работать в Берне в 1990 году, находятся в хорошем состоянии и могут эксплуатироваться в Украине еще 10-12 лет. Ожидается, что первые трамваи будут поставлены в конце лета 2024 года.

В конце же 2023 года SECO и "Транспортная компания Цюриха" (VBZ) решили передать в Винницу дополнительную партию Tram2000, количество которых, как ожидается, составит 31, то есть в общей сложности будет передано 67 таких транспортных средств. Эти вагоны тоже находятся в рабочем состоянии и могут эксплуатироваться в Украине от 12 до 15 лет.