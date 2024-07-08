Моя безбарьерность Моя безбарьерность
Рейтинг найкращі роботодавці Найкращі роботодавці
Сміливі рішення Сміливі рішення
путь ветеранов Адаптация: путь ветеранов
ТопФінанс-2022 ТопФинанс-2024
Бизнес работает Бизнес работает
Категория
Экономика
Дата публикации

Украина привлечет от ЕИБ 100 млн евро для восстановления пострадавших общин

Украина привлечет от ЕИБ 100 млн евро для восстановления пострадавших общин
Фото: Мининфраструктуры

В ближайшее время Украина сможет привлечь 100 млн евро для поддержки общин, пострадавших в результате военной агрессии России. Соответствующее финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) было подписано на Международной конференции по восстановлению Украины и находится в процессе ратификации.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+
17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR
Забронировать участие

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Согласно сообщению, поддержка ЕИБ будет сосредоточена на:

  • Восстановление объектов муниципальной инфраструктуры, в том числе школ (включая реформу системы школьного питания) и учреждений здравоохранения,
  • Обеспечении жильем внутренне перемещенных лиц,
  • Ремонт объектов инфраструктуры в сферах водоснабжения, водоотвода и теплоснабжения.

ЕИБ остается одним из основных партнеров Украины по восстановлению и восстановлению инфраструктуры, поврежденной в результате военной агрессии России на освобожденных территориях и регионах с большим количеством внутренне перемещенных лиц.

С 2014 года, в рамках двух финансовых соглашений (Чрезвычайная кредитная программа по восстановлению Украины и Программа по восстановлению Украины) Украина уже привлекла 540 млн евро от ЕИБ.

За счет этих средств реализуется более 400 социально важных проектов, таких как восстановление школ, детских садов, здравоохранительных учреждений и критической инфраструктуры, а также обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц.

ЕИБ предоставит €1 млрд малому и среднему бизнесу

В июне ЕИБ запустил кредитную программу для украинских малых и средних предприятий общим бюджетом более 1 млрд. евро.

По словам президентки ЕИБ Надежды Кальвино, очевидна потребность в усилении коллективных усилий по повышению устойчивости и восстановления, а Украина станет одним из крупнейших проектов восстановления в Европе на годы вперед.

Она отметила, что группа ЕИБ является основным инвестиционным партнером Украины. С начала войны финансовая структура уже предоставила более 2 млрд евро на срочные нужды - для восстановления национальной инженерной и социальной инфраструктуры, энергетических объектов, поддержки бизнеса, особенно малого и среднего.

Кроме того, 18 апреля Украина подписала с ЕИБ меморандум, согласно которому страна получит финансирование в размере 560 миллионов евро. Эти средства будут направлены на реализацию ключевых проектов в секторах энергетики, транспортной инфраструктуры, восстановление жилья, а также на инициативы, способствующие экономическому восстановлению и поддержке украинского бизнеса.

Автор:
Татьяна Гойденко