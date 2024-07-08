Украина привлечет от ЕИБ 100 млн евро для восстановления пострадавших общин

В ближайшее время Украина сможет привлечь 100 млн евро для поддержки общин, пострадавших в результате военной агрессии России. Соответствующее финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) было подписано на Международной конференции по восстановлению Украины и находится в процессе ратификации.

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Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Согласно сообщению, поддержка ЕИБ будет сосредоточена на:

Восстановление объектов муниципальной инфраструктуры, в том числе школ (включая реформу системы школьного питания) и учреждений здравоохранения,

Обеспечении жильем внутренне перемещенных лиц,

Ремонт объектов инфраструктуры в сферах водоснабжения, водоотвода и теплоснабжения.

ЕИБ остается одним из основных партнеров Украины по восстановлению и восстановлению инфраструктуры, поврежденной в результате военной агрессии России на освобожденных территориях и регионах с большим количеством внутренне перемещенных лиц.

С 2014 года, в рамках двух финансовых соглашений (Чрезвычайная кредитная программа по восстановлению Украины и Программа по восстановлению Украины) Украина уже привлекла 540 млн евро от ЕИБ.

За счет этих средств реализуется более 400 социально важных проектов, таких как восстановление школ, детских садов, здравоохранительных учреждений и критической инфраструктуры, а также обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц.

ЕИБ предоставит €1 млрд малому и среднему бизнесу

В июне ЕИБ запустил кредитную программу для украинских малых и средних предприятий общим бюджетом более 1 млрд. евро.

По словам президентки ЕИБ Надежды Кальвино, очевидна потребность в усилении коллективных усилий по повышению устойчивости и восстановления, а Украина станет одним из крупнейших проектов восстановления в Европе на годы вперед.

Она отметила, что группа ЕИБ является основным инвестиционным партнером Украины. С начала войны финансовая структура уже предоставила более 2 млрд евро на срочные нужды - для восстановления национальной инженерной и социальной инфраструктуры, энергетических объектов, поддержки бизнеса, особенно малого и среднего.

Кроме того, 18 апреля Украина подписала с ЕИБ меморандум, согласно которому страна получит финансирование в размере 560 миллионов евро. Эти средства будут направлены на реализацию ключевых проектов в секторах энергетики, транспортной инфраструктуры, восстановление жилья, а также на инициативы, способствующие экономическому восстановлению и поддержке украинского бизнеса.