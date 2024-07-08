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Украина привлечет от ЕИБ 100 млн евро для восстановления пострадавших общин
В ближайшее время Украина сможет привлечь 100 млн евро для поддержки общин, пострадавших в результате военной агрессии России. Соответствующее финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) было подписано на Международной конференции по восстановлению Украины и находится в процессе ратификации.
Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
Согласно сообщению, поддержка ЕИБ будет сосредоточена на:
- Восстановление объектов муниципальной инфраструктуры, в том числе школ (включая реформу системы школьного питания) и учреждений здравоохранения,
- Обеспечении жильем внутренне перемещенных лиц,
- Ремонт объектов инфраструктуры в сферах водоснабжения, водоотвода и теплоснабжения.
ЕИБ остается одним из основных партнеров Украины по восстановлению и восстановлению инфраструктуры, поврежденной в результате военной агрессии России на освобожденных территориях и регионах с большим количеством внутренне перемещенных лиц.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
С 2014 года, в рамках двух финансовых соглашений (Чрезвычайная кредитная программа по восстановлению Украины и Программа по восстановлению Украины) Украина уже привлекла 540 млн евро от ЕИБ.
За счет этих средств реализуется более 400 социально важных проектов, таких как восстановление школ, детских садов, здравоохранительных учреждений и критической инфраструктуры, а также обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц.
ЕИБ предоставит €1 млрд малому и среднему бизнесу
В июне ЕИБ запустил кредитную программу для украинских малых и средних предприятий общим бюджетом более 1 млрд. евро.
По словам президентки ЕИБ Надежды Кальвино, очевидна потребность в усилении коллективных усилий по повышению устойчивости и восстановления, а Украина станет одним из крупнейших проектов восстановления в Европе на годы вперед.
Она отметила, что группа ЕИБ является основным инвестиционным партнером Украины. С начала войны финансовая структура уже предоставила более 2 млрд евро на срочные нужды - для восстановления национальной инженерной и социальной инфраструктуры, энергетических объектов, поддержки бизнеса, особенно малого и среднего.
Кроме того, 18 апреля Украина подписала с ЕИБ меморандум, согласно которому страна получит финансирование в размере 560 миллионов евро. Эти средства будут направлены на реализацию ключевых проектов в секторах энергетики, транспортной инфраструктуры, восстановление жилья, а также на инициативы, способствующие экономическому восстановлению и поддержке украинского бизнеса.