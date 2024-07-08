Україна залучить від ЄІБ 100 млн євро для відновлення постраждалих громад

Найближчим часом Україна зможе залучити 100 млн євро для підтримки громад, що постраждали внаслідок військової агресії Росії. Відповідна фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) була підписана під час Міжнародної конференції з відновлення України та знаходиться в процесі ратифікації.

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Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Згідно з повідомленням, підтримка ЄІБ буде зосереджена на:

Відновленні об’єктів муніципальної інфраструктури, зокрема шкіл (включаючи реформу системи шкільного харчування) та закладів охорони здоров’я,

Забезпеченні житлом внутрішньо переміщених осіб,

Ремонті об’єктів інфраструктури в сферах водопостачання, водовідведення та теплопостачання.

ЄІБ залишається одним із основних партнерів України у відбудові та відновленні інфраструктури, пошкодженої внаслідок військової агресії Росії на звільнених територіях та регіонах з великою кількістю внутрішньо переміщених осіб.

З 2014 року, в рамках двох фінансових угод (Надзвичайна кредитна програма для відновлення України та Програма з відновлення України), Україна вже залучила 540 млн євро від ЄІБ.

За рахунок цих коштів реалізується понад 400 соціально важливих проектів, таких як відновлення шкіл, дитячих садків, закладів охорони здоров’я та критичної інфраструктури, а також забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб.

ЄІБ надасть €1 млрд малому та середньому бізнесу

У червні ЄІБ запустив кредитну програму для українських малих і середніх підприємств загальним бюджетом понад 1 млрд євро.

За словами президентки ЄІБ Надії Кальвіно, є очевидна потреба в посиленні колективних зусиль щодо підвищення стійкості та відновлення, а Україна стане одним із найбільших проєктів відновлення в Європі на роки вперед.

Вона зазначила, що група ЄІБ є основним інвестиційним партнером України. Від початку війни фінансова структура вже надала понад 2 млрд євро на нагальні потреби - для відновлення національної інженерної та соціальної інфраструктури, енергетичних об'єктів, підтримки бізнесу, особливо малого та середнього.

Окрім цього, 18 квітня Україна підписала з ЄІБ меморандум, згідно з яким країна отримає фінансування у розмірі 560 мільйонів євро. Ці кошти будуть спрямовані на реалізацію ключових проєктів у секторах енергетики, транспортної інфраструктури, відновлення житла, а також на ініціативи, що сприятимуть економічному відновленню та підтримці українського бізнесу.