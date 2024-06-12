"Нафтогаз" залучив грант від ЄІБ на розробку стратегії декарбонізації

Група “Нафтогаз” отримала грант технічної допомоги для розробки стратегії декарбонізації від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ).

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Про це повідомила пресслужба "Нафтогазу".

Зазначається, що відповідну угоду підписали голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов та віцепрезидентка ЄІБ Тереза Червінська.

"Ми дуже вдячні нашим партнерам з ЄІБ за підтримку, адже наявність стратегії декарбонізації має вирішальне значення для "Нафтогазу". Наразі ми знаходимо баланс між поточними викликами – забезпечити країну необхідною кількістю енергоресурсів, і рухом у майбутнє – до вступу в Європейський Союз», – наголосив Чернишов.

За його словами, співпраця з ЄС напряму залежить від того, наскільки відповідально компанія буде підходити до викидів під час процесів видобутку, зберігання та транспортування газу й нафти, адже для цього є чіткі стандарти та вимоги.

Крім того, інвестуючи в різноманітні енергетичні проекти, такі як сонячна та вітроенергетика, біометан та інші «зелені» ініціативи, "Нафтогаз" зможе підвищити свою енергетичну стійкість.

Як підкреслюють в компанії, диверсифікація енергетичних ресурсів забезпечить буфер проти ринкових коливань та ризиків, пов'язаних з війною, а також підтримає сталий розвиток та трансформацію енергетичного сектору України.

Прогноз щодо цьогорічного видобутку газу

Група "Нафтогаз" прогнозує, що державні газовидобувні компанії у 2024 році наростять видобуток газу, який загалом може скласти близько 15 млрд кубометрів газу.

Чернишов зазначив, що цей обсяг видобутку дозволить забезпечити всі верстви населення та всіх споживачів соціальної категорії.

"Ми збільшуємо видобуток. В цьому році плануємо досягти чи наблизитися до сукупного видобутку державними компаніями близько 15 мільярдів кубометрів. Цього достатньо, щоб забезпечити всі верстви населення, всі домогосподарства і всіх споживачів так званої категорії ПСО - соціальної категорії", - розповів він.

"Нафтогаз" збільшує видобуток газу

Компанія "Нафтогаз" завдяки залученню нових сучасних технологій може розвивати свої можливості і збільшувати видобуток.

У січні-березні 2024 року порівняно із аналогічним періодом 2023-го Група "Нафтогаз" збільшила видобуток газу на 12%.

У 2023 році "Нафтогаз" встановив 4-річний рекорд видобутку газу з відремонтованих свердловин.

Загалом АТ "Укргазвидобування" у 2023 році ввело в експлуатацію 86 свердловин, загальний видобуток газу від яких перевищив 1 мільярд кубометрів за рік.

З них 24 мали початковий дебіт понад 100 тис. куб. м. Найпотужнішу свердловину запустили у квітні 2023 року: її дебіт сягає 580 тис. куб. м.

У січні АТ "Укргазвидобування", що входить до складу "Групи Нафтогаз", ввело в експлуатацію нову високодебітну свердловину. Вона забезпечить видобуток 250 тисяч куб. м газу на добу.

У лютому також запустили ще дві свердловини з сумарним дебітом 550 тис. куб. м на добу.

На початку березня запрацювала потужна свердловина, яка щодня приносить Україні 400 тис. куб. м газу.

А у квітні в Україні запрацювала ще одна високодебітна свердловина, яка щодня дає 140 тис. кубометрів газу. Вона стала п’ятою із запущених фахівцями АТ "Укргазвидобування" Групи "Нафтогаз" із початку 2024 року.

У травні АТ "Укргазвидобування" ввела в експлуатацію ще дві високодебітні свердловини на одному із найглибших родовищ на сході України. Сумарно вони дають 390 тис. куб. м газу на добу: 270 тис. куб. м та 120 тис. куб. м.