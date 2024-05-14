"Нафтогаз" запустив дві високопродуктивні свердловини-близнючки

Компанія Групи "Нафтогаз" – АТ "Укргазвидобування" – ввела в експлуатацію ще дві високодебітні свердловини на одному із найглибших родовищ на сході України. Сумарно вони дають 390 тис. куб. м газу на добу: 270 тис. куб. м та 120 тис. куб. м.

Про це повідомила пресслужба Групи "Нафтогаз".

Зазначається, що нові свердловини пробурені на одному родовищі, на одному пласті та майже одночасно, тому на технічному сленгу їх називають "близнючками". Вони також мають відносно однакову глибину – 6 км 200 м та 6 км 225 м.

"Завдяки використанню сучасних бурових верстатів, майстерності фахівців "Укрбургазу" та скороченню аварійності під час виконання робіт свердловини вдалось пробурити вдвічі швидше – за 8 місяців замість 2-3-х років", - наголошують в "Нафтогазі".

Повідомляється, що ідея буріння обох свердловин належить центру 3D-моделювання УкрНДІгазу. Місця їх закладання визначив молодий розробник Дмитро Овчаренко.

Каротажні роботи високої складності, пов’язані з великою глибиною свердловини, виконали фахівці Геофізичного управління "Укргазпромгеофізика". Саме вони визначили глибини залягання та параметри продуктивних пластів.

"Нові дані сейсморозвідки та буріння дозволили нашим фахівцям створити якісну 3D-модель, яка наразі є однією з найкращих в Укргазвидобуванні та дозволяє ефективно планувати напрямки подальшого освоєння цього родовища. Роботи на родовищі тривають і незабаром буде закінчено бурінням наступну оціночно-експлуатаційну свердловину", – підкреслив керівник "Укргазвидобування" Олег Толмачев.

Загалом з початку року Укргазвидобування ввело в експлуатацію вже сім нових високодебітних свердловин з урахуванням свердловин-близнючок.

"Нафтогаз" збільшує видобуток газу

Компанія "Нафтогаз" завдяки залученню нових сучасних технологій може розвивати свої можливості і збільшувати видобуток.

У січні-березні 2024 року порівняно із аналогічним періодом 2023-го Група "Нафтогаз" збільшила видобуток газу на 12%.

У 2023 році "Нафтогаз" встановив 4-річний рекорд видобутку газу з відремонтованих свердловин.

Загалом АТ "Укргазвидобування" у 2023 році ввело в експлуатацію 86 свердловин, загальний видобуток газу від яких перевищив 1 мільярд кубометрів за рік.

З них 24 мали початковий дебіт понад 100 тис. куб. м. Найпотужнішу свердловину запустили у квітні 2023 року: її дебіт сягає 580 тис. куб. м.

У січні АТ "Укргазвидобування", що входить до складу "Групи Нафтогаз", ввело в експлуатацію нову високодебітну свердловину. Вона забезпечить видобуток 250 тисяч куб. м газу на добу.

У лютому також запустили ще дві свердловини з сумарним дебітом 550 тис. куб. м на добу.

На початку березня запрацювала потужна свердловина, яка щодня приносить Україні 400 тис. куб. м газу.

А у квітні в Україні запрацювала ще одна високодебітна свердловина, яка щодня дає 140 тис. кубометрів газу. Вона стала п’ятою із запущених фахівцями АТ "Укргазвидобування" Групи "Нафтогаз" із початку 2024 року.