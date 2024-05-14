"Нафтогаз" запустил две высокопроизводительные скважины-близнецы

Компания Группы "Нафтогаз" – АО "Укргаздобыча" – ввела в эксплуатацию еще две высокодебитные скважины на одном из самых глубоких месторождений на востоке Украины. Суммарно они дают 390 тысяч куб. м газа в сутки: 270 тыс. куб. м и 120 тыс. куб. м.

Об этом сообщила пресс-служба Группы "Нафтогаз".

Отмечается, что новые скважины пробурены на одном месторождении, одном пласте и почти одновременно, поэтому на техническом сленге их называют "близнецами". Они также имеют одинаковую глубину – 6 км 200 м и 6 км 225 м.

"Благодаря использованию современных буровых станков, мастерству специалистов "Укрбургаза" и сокращению аварийности при выполнении работ скважины удалось пробурить вдвое быстрее - за 8 месяцев вместо 2-3-х лет", - отмечают в "Нафтогазе".

Сообщается, что идея бурения обеих скважин принадлежит центру 3D-моделирования УкрНИИгаза. Места их закладки определил молодой разработчик Дмитрий Овчаренко.

Каротажные работы высокой сложности, связанные с большой глубиной скважины, выполнили специалисты Геофизического управления "Укргазпромгеофизика". Именно они определили глубины залегания и параметры производительных пластов.

"Новые данные сейсморазведки и бурения позволили нашим специалистам создать качественную 3D-модель, которая является одной из лучших в Укргаздобыче и позволяет эффективно планировать направления дальнейшего освоения этого месторождения. Работы на месторождении продолжаются и вскоре будет закончена бурением следующую оценочно-эксплуатаций", - подчеркнул руководитель "Укргаздобычи" Олег Толмачев.

Всего с начала года "Укргаздобыча" ввела в эксплуатацию уже семь новых высокодебитных скважин с учетом скважин-близнецов.

"Нафтогаз" увеличивает добычу газа

Компания "Нафтогаз" благодаря привлечению новых современных технологий может развивать свои возможности и увеличивать добычу.

В январе-марте 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года Группа "Нафтогаз" увеличила добычу газа на 12%.

В 2023 году "Нафтогаз" установил 4-летний рекорд добычи газа из отремонтированных скважин.

В целом АО "Укргаздобыча" в 2023 году ввело в эксплуатацию 86 скважин, общая добыча газа от которых превысила 1 миллиард кубометров в год.

Из них 24 имели первоначальный дебит более 100 тыс. куб. м. Мощную скважину запустили в апреле 2023 года: ее дебит достигает 580 тыс. куб. м.

В январе АО "Укргаздобыча", входящее в состав "Группы Нафтогаз", ввело в эксплуатацию новую высокодебитную скважину. Она обеспечит добычу 250 тысяч куб. м газа в сутки

В феврале запустили еще две скважины с суммарным дебитом 550 тыс. куб. м в день.

В начале марта заработала мощная скважина, которая ежедневно приносит Украине 400 тыс. куб. м газа.

А в апреле в Украине заработала еще одна высокодебитная скважина, ежедневно дающая 140 тыс. кубометров газа. Она стала пятой из запущенных специалистами АО "Укргаздобыча" Группы "Нафтогаз" с начала 2024 года.