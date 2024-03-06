В Украине запустили производительную газовую скважину: сколько дает голубого топлива

АО "Укргаздобыча", являющееся частью Группы "Нафтогаз", с начала года запустило четвертую высокодебитную скважину – она добывает около 400 тысяч кубометров газа в сутки.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"Еще около 400 тыс. куб. м в сутки! Столько газа дает новая скважина, которую запустили наши специалисты из "Укргаздобыче"", - говорится в сообщении.

В "Нафтогазе" отмечают, что это уже четвертая высокодебитная скважина с начала года и она является одной из самых продуктивных.

"Идея запуска этой скважины принадлежит команде разработчиков Украинского научно-исследовательского института природных газов (УкрНИИгаз)", – отмечают в "Нафтогазе".

Сообщается, что специалисты правильно оценили остаточный потенциал старого месторождения, удачно определили участок для закладки скважины и доказали высокую перспективность бурения в этой зоне.

"Во время буровых работ наши специалисты также установили суточный рекорд проходки одной бригадой - 905 м за 24 часа! Благодаря эффективной работе специалистов "Укрбургаза", скважину удалось закончить на 30% быстрее, чем предусмотрено проектом - всего за 105 дней", - подчеркнули в "Нафтогазе".

"Нефтегаз" увеличивает добычу газа

Компания "Нафтогаз" благодаря привлечению новых современных технологий может развивать свои возможности и увеличивать добычу.

В 2023 году "Нафтогаз" установил 4-летний рекорд добычи газа из отремонтированных скважин.

В январе АО "Укргаздобыча", входящее в состав "Группы Нафтогаз", ввело в эксплуатацию новую высокодебитную скважину. Она обеспечит добычу 250 тысяч куб. м газа в сутки

В целом АО "Укргаздобыча" в 2023 году ввело в эксплуатацию 86 скважин, общая добыча газа от которых превысила 1 миллиард кубометров в год.

Из них 24 имели первоначальный дебит более 100 тыс. куб. м. Самая мощная скважина была запущена в апреле 2023 года: ее дебит достигает 580 тыс. куб. м.