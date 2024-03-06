В Україні запустили продуктивну газову свердловину: скільки дає блакитного палива

АТ "Укргазвидобування", що є частиною Групи "Нафтогаз", з початку року запустило четверту високодебітну свердловину – вона видобуває близько 400 тисяч кубометрів газу на добу.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

"Ще близько 400 тис. куб. м на добу! Стільки газу дає нова свердловина, яку запустили наші фахівці з "Укргазвидобування", - йдеться у повідомленні.

У "Нафтогазі" зазначають, що це вже четверта високодебітна свердловина з початку року, і вона є однією з найпродуктивніших.

"Ідея запуску цієї свердловини належить команді розробників Українського науково-дослідного інституту природних газів (УкрНДІгаз)", - зауважують в "Нафтогазі".

Повідомляється, що фахівці правильно оцінили залишковий потенціал старого родовища, вдало визначили ділянку для закладання свердловини та довели високу перспективність буріння в цій зоні.

"Під час бурових робіт наші фахівці також встановили добовий рекорд проходки однією бригадою – 905 м за 24 години! Завдяки ефективній роботі спеціалістів "Укрбургазу", свердловину вдалось закінчити на 30% швидше, ніж передбачено проектом – всього за 105 днів", - підкреслили в "Нафтогазі".

"Нафтогаз" збільшує видобуток газу

Компанія "Нафтогаз" завдяки залученню нових сучасних технологій може розвивати свої можливості і збільшувати видобуток.

У 2023 році "Нафтогаз" встановив 4-річний рекорд видобутку газу з відремонтованих свердловин

У січні АТ "Укргазвидобування", що входить до складу "Групи Нафтогаз", ввело в експлуатацію нову високодебітну свердловину. Вона забезпечить видобуток 250 тисяч куб. м газу на добу

Загалом АТ "Укргазвидобування" у 2023 році ввело в експлуатацію 86 свердловин, загальний видобуток газу від яких перевищив 1 мільярд кубометрів за рік.

З них 24 мали початковий дебіт понад 100 тис. куб. м. Найпотужнішу свердловину запустили у квітні 2023 року: її дебіт сягає 580 тис. куб. м.