У 2023 році "Нафтогаз" встановив 4-річний рекорд видобутку газу з відремонтованих свердловин

У порівнянні з 2021 роком видобуток із відремонтованих свердловин збільшився на 20% і став найбільшим за останні 4 роки.

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України".

"Цей показник на 20% перевищив видобуток у довоєнному 2021 році. Я щиро вдячний фахівцям "Укргазвидобування" та усій команді, завдяки якій цей результат став можливим", – зазначив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

Він повідомив, що дочірня компанія "Нафтогазу" – " Укргазвидобування", провела капітальний ремонт і відновила стару свердловину, яка тепер додатково дає понад 340 тис. куб. м газу на добу.

Зазначається, що ця свердловина була введена в експлуатацію ще в кінці 60-х років минулого століття. Вона пропрацювала понад 40 років і забезпечила видобуток понад 4 млрд куб. м газу.

Незважаючи на те, що свердловина досить довго перебувала в очікуванні ліквідації, у 2023 році спеціалісти провели детальний аналіз і перегляд технічний та геологічних ризиків. У результаті було прийнято рішення відновити свердловину за допомогою капітального ремонту.

У "Нафтогазі" підкреслили, що саме завдяки залученню нових сучасних технологій компанія може розвивати свої можливості і збільшувати видобуток.

"Нашими фахівцями постійно ведеться робота з перегляду й аналізу старих свердловин, які можна повернути в експлуатацію завдяки кращим технічним можливостям, ніж тим, які були десятки років тому", – зауважив т.в.о. генерального директора "Укргазвидобування" Олег Толмачев.

Раніше повідомлялося, що "Укргазвидобування" встановило 5-річний рекорд з добового видобутку товарного газу.

У 2023 році "Укргазвидобування" ввело в експлуатацію 86 свердловин

АТ "Укргазвидобування" у 2023 році ввело в експлуатацію 86 свердловин, загальний видобуток газу від яких перевищив 1 мільярд кубометрів за рік.

З них 24 мали початковий дебіт понад 100 тис. куб. м. Найпотужнішу свердловину запустили у квітні 2023 року: її дебіт сягає 580 тис. куб. м.

Влітку 2023 року АТ "Укргазвидобування" відкрило нове родовище газу, запаси якого можуть сягати мільярда кубометрів блакитного палива. Ділянка вивчалася "з нуля", родовище на ній було відкрите свердловиною глибиною майже 4 тис. м.