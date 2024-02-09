АМКУ оштрафував "Нафтогаз" через АЗС Glusco

Антимонопольний комітет України оштрафував підрозділ Групи "Нафтогаз" ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг" за низку концентрацій, здійснених без дозволу регулятора.

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Про це повідомила пресслужба АМКУ.

Зазначається, що йдеться про порушення, вчинені у 2022 році, коли "Нафтогаз Ойл Трейдинг" отримав в управління частки у статутних капіталах 18 компаній, а саме:

ТОВ "Глуско Рітейл",

ТОВ "Глуско Україна",

"ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД",

ПП "НРО",

ДП "БЛІЗНЄЦИ",

ТОВ "Авіаційна паливна заправна компанія", ⁠

ТОВ "Трансбуд", ⁠

ТОВ "Каскад-Агросервіс",

ТОВ "Газ-Груп",

ТОВ "ЮКОН", ⁠

ТОВ "Тиса",

ТОВ "Торгово-фінансова компанія "ЄВРОПА ЛТД",

ТОВ "УТН-ЦЕНТР",

ТОВ "Л.Б.П.",

ПП "ТРЕЙД НАФТА КОМПЛЕКТ",

ТОВ "РОКСОЛАНА",

ТОВ з іноземною інвестицією "КЕРШЕР",

ДП "ДОБРОБУТ", ⁠

ПП "КАСКАД".

"У кожному з 18 випадків концентрації забезпечували перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідних суб’єктів господарювання", - зазначили в АМКУ.

Саме тому Комітет виніс рішення про стягнення з ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг" штрафу загальною сумою 900 тисяч гривень – по 50 тисяч гривень за кожен факт порушення.

Крім того, АМКУ надав дозвіл "Нафтогаз Ойл Трейдинг" на концентрацію по кожному з вищезгаданих суб’єктів господарювання.

Заправки Glusco: звʼязок із Медведчуком

Мережа Glusco була створена на базі колишніх заправок "Роснефти". У 2016 році "Роснефть" продала АЗС швейцарській групі Proton Energy бізнесмена Нісана Мойсеєва, близького до кума Путіна Віктора Медведчука.

Навесні 2022 року компанію SNEL ENERGY LTD – власницю мережі АЗС Glusco – купив громадянин Кіпру. А уряд України ухвалив рішення передати 172 заправки Glusco в управління "Нафтогазу". Після того, як Медведчук потрапив під санкції, трубопровід націоналізували, Proton Energy пішла з українського ринку, а заправки закрили.

У травні 2022 року Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про передачу арештованого в рамках кримінального провадження майна ТОВ "ГЛУСКО УКРАЇНА" та ТОВ "ГЛУСКО РИТЕЙЛ" в управління ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг".

У серпня 2023 року АРМА розірвало з "Нафтогаз" договори управління активами мережі АЗС. Як зазначили в АРМА, перевірка встановила, що управитель систематично надавав недостовірну інформацію про доходи, які отримував від використання автозаправок та нафтобаз.

27 вересня "Укрнафта" та АРМА уклали угоду про управління мережею АЗС Glusco.

При цьому, компанія"Нафтогаз Ойл Трейдинг" вважає неправомірним припинення АРМА договорів з управління нею. Проте, 20 грудня 2023 року Господарський суд Києва ухвалив судове рішення, згідно з яким дії АРМА щодо розірвання в односторонньому порядку договору управління з ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг" були визнані законними.