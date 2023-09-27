"Укрнафта" підписала з АРМА договір про управління АЗС Glusco

Публічна акціонерна компанія "Укрнафта" і Агентство з розшуку та управління активами (АРМА) уклали угоду про управління мережею автозаправних станцій Glusco.

Про це повідомляє пресслужба "Укрнафти".

Згідно з угодою, "Укрнафта" передаватиме державі 85% чистого прибутку від цієї мережі, а 15% залишається у компанії за надання послуг управління.

Окрім цього, "Укрнафта" гарантує, що сплачуватиме до бюджету мінімальний щомісячний платіж у розмірі 5 мільйонів гривень.

Після підписання угоди, планується початок фактичного процесу передачі активів Glusco під управління "Укрнафти".

Заправки Glusco: звʼязок із Медведчуком

Мережа Glusco була створена на базі колишніх заправок "Роснефти". У 2016 році "Роснефть" продала АЗС швейцарській групі Proton Energy бізнесмена Нісана Мойсеєва, близького до кума Путіна Віктора Медведчука.

Навесні 2022 року компанію SNEL ENERGY LTD – власницю мережі АЗС Glusco – купив громадянин Кіпру. А уряд України ухвалив рішення передати 172 заправки Glusco в управління "Нафтогазу". Після того, як Медведчук потрапив під санкції, трубопровід націоналізували, Proton Energy пішла з українського ринку, а заправки закрили.

Нагадаємо, що в травні минулого року Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про передачу арештованого в рамках кримінального провадження майна ТОВ "ГЛУСКО УКРАЇНА" та ТОВ "ГЛУСКО РИТЕЙЛ" в управління ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг", але пізніше АРМА розірвало з "Нафтогаз" договори управління активами мережі АЗС.

Нещодавно, 13 вересня, Кабінет Міністрів України прийняв рішення щодо передачі активів Glusco в управління ПАТ "Укрнафта" після їх арешту.