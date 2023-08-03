"Нафтогаз" більше не управлятиме заправками Glusco

Нацагентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розірвало договори управління активами мережі АЗС Glusco, які були підписані з ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг". Про це повідомила пресслужба відомства.

Як зазначили в АРМА, перевірка встановила, що управитель систематично надавав недостовірну інформацію про доходи, які отримував від використання автозаправок та нафтобаз.

Станом на липень "Нафтогаз" експлуатував 68 заправок, а звітував про дохід лише з 27 комплексів. Але й ці кошти надходили не за рахунок торгівлі пальним та іншими товарами, а від здачі нерухомості в оренду. Тобто управитель працював лише як орендодавець.

За понад рік діяльності управителя у держбюджет надійшло трохи більше 1,5 млн грн доходу. Тому АРМА вирішило припинити договори управління майном та корпоративними правами Glusco.

Агентство вже звернулося до уряду щодо термінового визначення нового управителя для активів.

Заправки Glusco: звʼязок із Медведчуком

Мережа Glusco була створена на базі колишніх заправок "Роснефти". У 2016 році "Роснефть" продала АЗС швейцарській групі Proton Energy бізнесмена Нісана Мойсеєва, близького до кума Путіна Віктора Медведчука.

Proton Energy торгувала нафтопродуктами "Роснефти". Зокрема, пальне постачалося в Україну нафтопроводом "Самара — Західний напрям", українську ділянку якого контролювало оточення Медведчука. Після того, як Медведчук потрапив під санкції, трубопровід націоналізували, Proton Energy пішла з українського ринку, а заправки закрили.

У червні 2021 року на корпоративні права мережі Glusco наклали арешт. У грудні мережа отримала нового власника – громадянина Греції.

Навесні 2022 року компанію SNEL ENERGY LTD – власницю мережі АЗС Glusco – купив громадянин Кіпру. А уряд України ухвалив рішення передати 172 заправки Glusco в управління "Нафтогазу".

Восени "Нафтогаз" повідомив, що на базі Glusco почали відкривати заправки під власною торговельною маркою U.GO.