Наложен арест на корпоративные права сети Glusco

На основании постановления суда наложен арест на корпоративные права группы компаний, которые организовали незаконную схему по ввозу на таможенную территорию Украины, в том числе с территории РФ, нефтепродуктов с использованием морских судов, скрывая реальные объемы импорта. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.

Ранее сообщалось, что налоговая милиция ГФС совместно со Службой безопасности Украины по процессуальному руководству Офиса Генерального прокурора разоблачила масштабную схему реализации некачественных нефтепродуктов через известную сеть АЗС.

Наложен арест на корпоративные права Glusco. Фото: ГФС

Так, в ходе досудебного расследования установлено, что при оформлении импортируемого топлива в таможенных декларациях отображались заниженные весовые и качественные показатели топлива (Евро 4). В дальнейшем топливо на подконтрольных нефтебазах смешивалось с топливом для реактивных двигателей с целью достижения показателя топлива (Евро 5) и дальнейшей беспрепятственной реализации.

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Правоохранительными органами было проведено более 140 санкционных обысков, проверены офисные помещения, нефтебазы, морские судна и более 100 АЗС. По итогам обысков выявлены горюче-смазочные материалы (бензин, дизельное топливо, топливо для реактивных двигателей, нефтепродукты неизвестного химического состава) общим объемом более 13 млн литров (более 10 тысяч тонн) на общую ориентировочную стоимость свыше 350 млн гривен. Также во время досудебного расследования установлена взаимосвязь 28 компаний в части общих учредителей (бенефициарных) собственников, которые указывают на подконтрольность одним и тем же лицам.

По данным ГФС были получены сведения о намерениях бенефициарных владельцев и должностных лиц этих 28 предприятий, совершить регистрационные действия по передаче корпоративных прав другим лицам с целью избежания ответственности и предотвращения взыскания убытков по материалам уголовного производства. На основании постановления суда наложен арест на корпоративные права 28 компаний, в собственности которых находятся также и вышеупомянутые АЗС на общую сумму более 700 млн гривен.

В ГФС отметили, что следственные действия в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту незаконного ввоза и транспортировки нефтепродуктов с целью сбыта, легализации незаконно полученных средств от их реализации, злоупотребления служебным положением и умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах продолжаются.

Напомним, что поставщик российского топлива Socar предложит пакетные контракты украинским компаниям.