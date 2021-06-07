SOCAR готовится к покупке сети АЗС Glusco — СМИ

Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) и владелец украинской сети АЗС Glusco Нисан Моисеев находятся в завершающей стадии переговоров о продаже этого актива. Об этом сообщает Enkorr со ссылкой на несколько источников, знакомых с ходом процесса.

Отмечается, что Моисеев выставил сеть на продажу буквально сразу после заявления о прекращении поставок топлива "Роснефти" в середине марта.

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При этом, по словам владельца одной из крупных украинских заправочных сетей, в Украине предложения о покупке Glusco не получил никто — Моисеев разослал его только международным компаниям.

Другой же источник отметил, что продажу Glusco необходимо рассматривать в комплексе с контрактом на поставку нефтепродуктов "Роснефти".

"Возможно, именно по этой причине Coral Energy не стала новым оператором поставок, как было заявлено изначально. Им просто не нужна эта сеть, тогда как в матрицу нечужого ей SOCAR она вписывается", — цитирует его профильное издание.

По данным собеседников Enkorr, переговоры могут завершиться в течение ближайшей недели, то есть до середины июня, после чего сделка должна получить одобрение Антимонопольного комитета.

Сеть Glusco была сформирована на базе розничного бизнеса "Роснефти", который в 2016 году выкупил международный трейдер Proton Energy через родственную компанию Glusco Energy. Сегодня сеть насчитывает 105 АЗС и шесть нефтебаз. Также компания осуществляет заправку самолетов в столичных аэропортах "Борисполь" и "Киев".