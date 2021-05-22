Энергетика 8 минут назад

Поставщик российского топлива Socar предложит пакетные контракты украинским компаниям

Планируется, что первый объем по TERM-контрактам компания сможет предложить с июля 2021 года

Фото: facebook.com/SOCAR.Energy.Ukraine Фото: facebook.com/SOCAR.Energy.Ukraine
Фото: facebook.com/SOCAR.Energy.Ukraine

Государственная нефтяная компания Азербайджана Socar New Enegry как будущий оператор поставок ресурсов "Роснефти" в Украину начала предметные переговоры о сотрудничестве с украинскими импортерами СУГ.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает enkorr.

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Издание пишет, что на протяжении 18-19 мая в киевском офисе компании Socar  были проведены встречи с ведущими операторами, в частности с WOG, OKKO, "БРСМ", "Авантаж-7" и KLO.

"Планируется, что первый объем по TERM-контрактам компания сможет предложить с июля 2021 года. В трейдерских кругах циркулирует информация о том, что премия по контракту может составить $25/т к среднемесячному значению котировки Argus daf Brest", — говорится в сообщении.

По словам участников встреч, Socar New Enegry анонсировал конкретику в части дифференциала по TERM-контрактам на следующей неделе (24-30 мая).

TERM-контракт — это пакетное предложение, когда в "нагрузку" к дизтопливу компаниям предлагают также купить бензин.

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Опрошенные собеседники отмечают, что Socar New Enegry акцентирует на готовности начать отгрузки СУГ в конце мая, хотя операторы считают такую вероятность крайне низкой.

"Это не происходит так быстро. В лучшем случае первые объемы поедут в первой декаде июня", — считает один из опрошенных трейдеров.

Ранее государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR подписала соглашение о праве экспорта нефтепродуктов "Роснефти" в Украину, Польшу, страны Балтии и другие страны Восточной Европы.

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