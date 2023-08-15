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Скандал навколо Glusco. Витрати "Нафтогазу" на управління АЗС були у 12 разів більшими за доходи, – АРМА
Протягом жовтня 2022-го – червня 2023-го років ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг" витратило 25,7 млн грн на управління заарештованими заправками Glusco. Тоді як доходи компанії від арештованого майна склали 2,06 млн грн, що в понад 12 разів менше за витрати.
Про це йдеться у відповіді Нацагентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) на запит Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань наповнення бюджету, передає Trap Aggressor.
Зазначається, що до бюджету від управління майном надійшло 1,54 млн грн.
Загалом управителю було передано 88 АЗС та пʼять нафтобаз (одна з яких у задовільному стані).Підписуйтеся на наш YouTube канал
Заправки Glusco: претензії АРМА й позиція "Нафтогазу"
Навесні 2022 року уряд України вирішив передати арештовані заправки мережі Glusco, яку повʼязували з екснардепом від ОПЗЖ Віктором Медведчуком, в управління "Нафтогазу".
Восени новий управитель повідомив, що на базі Glusco почали відкривати заправки під власною торговельною маркою U.GO.
Однак у серпні поточного року АРМА розірвало договори управління активами мережі. Це пояснили тим, що управитель систематично надавав недостовірну інформацію про доходи, які отримував від використання автозаправок та нафтобаз.
В агентстві вказували, що "Нафтогаз" експлуатував 68 заправок, а звітував про дохід лише з 27 комплексів. Але й ці кошти надходили не за рахунок торгівлі пальним та іншими товарами, а від здачі нерухомості в оренду.
У "Нафтогаз Ойл Трейдинг" таке розірвання договорів назвали неправомірним, зазначивши, що щомісяця надавали агентству звітність з виконання договорів управління. АРМА перевіряло зазначені документи і жодних зауважень не висловлювало.
Нещодавно стало відомо, що агентство пропонує передати АЗС Glusco в управління "Укрнафті". Міністерство енергетики підтримало цю ідею.