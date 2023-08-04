"Нафтогаз" відмовився підкорятися АРМА, що забрало у нього мережу АЗС Glusco

Компанія "Нафтогаз Ойл Трейдинг", що входить до групи "Нафтогаз" та якій було передано в управлінні арештовану мережу автозаправок Glusco, вважає неправомірним припинення Нацагентством з виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) договорів з управління нею. Про це йдеться у повідомленні цього оператора АЗС, що працює під брендом U.GO.

"Нафтогаз Ойл Трейдинг" ефективно та прозоро управляє мережею АЗС Glusco, а дії АРМА щодо припинення договорів управління вважає неправомірними. Також компанія готує звернення до Кабінету міністрів щодо незаконності розірвання агентством договорів управління активами", - сказано в ньому.

Як наголосив директор ТОВ Володимир Бичков, компанія вважає укладені договори управління майном Glusco чинними та буде виконувати їх до моменту вирішення спірних питань.

"Нафтогаз Ойл Трейдинг" наголошує, що щомісяця надавало агентству звітність з виконання договорів управління, а воно перевіряло зазначені документи і жодних зауважень про надання недостовірних даних не висловлювало.

"Ми працюємо на досягнення двох цілей: енергетична стійкість України та безпека і комфорт споживачів. Мережа АЗС стабільно працює і працюватиме задля країни та людей. А будь-які неправомірні дії несуть шкоду національній безпеці України", - зазначив Бичков.

Чому в "Нафтогазу" забрали АЗС мережі Glusco

Нагадаємо, що в травні 2022 року уряд прийняв пропозицію АРМА щодо передачі в управління за особливою процедурою низки арештованих активів мережі Glusco, яку пов'язували з тодішнім депутатом Верховної Ради Віктором Медведчуком: йшлося про понад 200 автозаправних комплексів та інших об’єктів нерухомості, які належать 31 юрособі.

Управителем було визначено "Нафтогаз Ойл Трейдинг", а заправкам стали замінювати бренд на U.GO. В кінці першого кварталу 2023 року управитель перерахував до бюджету перші надходження від управління активом, але вони склали всього 378 тисяч гривень.

25 липня АРМА оголосило про початок перевірки ефективності управління найбільшими активами, окремо вказавши на ситуацію з "Нафтогаз Ойл Трейдингом". Виявилося, що за понад рік компанія заплатила до бюджету всього 1,15 мільйнона гривень з доходів від управління 89 АЗК, вісьмома земельними ділянками, двома нафтобазами та корпоративними правами 35 юросіб.

3 серпня АРМА повідомило про розірвання договорів управління активами мережі АЗС Glusco. За результатами перевірки було встановлено, що "Нафтогаз Ойл Трейдинг" систематично надавав недостовірну інформацію про доходи від використання автозаправок та нафтобаз.

Так, станом на липень компанія експлуатувала 68 АЗС, тоді як звітувала про дохід тільки з 27 і лише від здачі нерухомості в оренду, а не від власне торгівлі пальним та іншими товарами. Загалом за понад рік держбюджет отримав з цього лише трохи більше 1,5 мільйона гривень.