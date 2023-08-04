"Нафтогаз" отказался подчиняться АРМА, забравшему у него сеть АЗС Glusco

Компания "Нафтогаз Ойл Трейдинг", входящая в группу "Нафтогаз" и которой была передана в управление арестованная сеть автозаправок Glusco, считает неправомерным расторжение Нацагентством по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА) договоров об управлении ею. Об этом говорится в сообщении этого оператора АЗС, работающего под брендом U.GO.

"Нафтогаз Ойл Трейдинг" эффективно и прозрачно управляет сетью АЗС Glusco, а действия АРМА по прекращению договоров управления считает неправомерными. Также компания готовит обращение в Кабинет министров по поводу незаконности расторжения агентством договоров управления активами", - сказано в нем.

Как отметил директор ООО Владимир Бычков, компания считает заключенные договоры управления имуществом Glusco остающимися в силе и будет выполнять их до момента решения спорных вопросов.

"Нафтогаз Ойл Трейдинг" отмечает, что ежемесячно предоставлял агентству отчетность по выполнению договоров управления, а оно проверяло указанные документы и никаких замечаний о предоставлении недостоверных данных не высказывало.

"Мы работаем на достижение двух целей: энергетическая устойчивость Украины и безопасность и комфорт потребителей. Сеть АЗС стабильно работает и будет работать ради страны и людей. А любые неправомерные действия несут вред национальной безопасности Украины", - отметил Бычков.

Почему у "Нафтогаза" забрали АЗС сети Glusco

Напомним, что в мае 2022 года правительство приняло предложение АРМА о передаче в управление по особой процедуре ряда арестованных активов сети Glusco, которое связывали с тогдашним депутатом Верховной Рады Виктором Медведчуком: речь шла о более 200 автозаправочных комплексах и других объектах недвижимости, которые принадлежат 31 юрлицу.

Управляющим был определен "Нафтогаз Ойл Трейдинг", а заправкам стали заменять бренд на U.GO. В конце первого квартала 2023 года управитель перечислил в бюджет первые поступления от управления активом, однако они составили всего 378 тысяч гривен.

25 июля АРМА объявило о начале проверки эффективности управления крупнейшими активами, отдельно указав на ситуацию с "Нафтогаз Ойл Трейдингом". Оказалось, что за более чем год компания заплатила в бюджет всего 1,15 миллиона гривен с доходов от управления 89 АЗК, восемью земельными участками, двумя нефтебазами и корпоративными правами 35 юрлиц.

3 августа АРМА сообщила о расторжении договоров управления активами сети АЗС Glusco. По результатам проверки было установлено, что "Нафтогаз Ойл Трейдинг" систематически предоставлял недостоверную информацию о доходах от использования автозаправок и нефтебаз.

Так, по состоянию на июль компания эксплуатировала 68 АЗС, тогда как отчитывалась о доходе только с 27 и только от сдачи недвижимости в аренду, а не от, собственно, торговли топливом и прочими товарами. В общей сложности за более чем год госбюджет получил с этого лишь чуть более 1,5 миллиона гривен.