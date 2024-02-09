АМКУ оштрафовал "Нафтогаз" из-за АЗС Glusco

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал подразделение Группы "Нафтогаз" ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг" за ряд концентраций, осуществленных без разрешения регулятора.

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Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

Отмечается, что речь идет о нарушениях, совершенных в 2022 году, когда "Нафтогаз Ойл Трейдинг" получил в управление доли в уставных капиталах 18 компаний, а именно:

ООО "Глуско Ритейл",

ООО "Глуско Украина",

"ГЛУСКО ЭНЕРДЖИ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛИМИТЕД",

ЧП "НРО",

ГП "БЛИЗНЕЦЫ",

ООО "Авиационная топливная заправочная компания", ⁠

ООО "Трансстрой", ⁠

ООО "Каскад-Агросервис",

ООО "Газ-Груп",

ООО "ЮКОН", ⁠

ООО "Тиса",

ООО "Торгово-финансовая компания "ЕВРОПА ЛТД",

ООО "УТН-ЦЕНТР",

ООО "Л.Б.П.",

ЧП "ТРЕЙД НЕФТЬ КОМПЛЕКТ",

ООО "РОКСОЛАНА",

ООО с иностранной инвестицией "КЕРШЕР",

ГП "ДОБРОБУТ", ⁠

ЧП "КАСКАД".

"В каждом из 18 случаев концентрации обеспечивали превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления соответствующих хозяйствующих субъектов", - отметили в АМКУ.

Именно поэтому Комитет вынес решение о взыскании с ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг" штрафа общей суммой 900 тысяч гривен - по 50 тысяч гривен за каждый факт нарушения.

Кроме того, АМКУ предоставил разрешение "Нафтогаз Ойл Трейдинг" на концентрацию по каждому из вышеупомянутых субъектов хозяйствования.

Заправки Glusco: связь с Медведчуком

Сеть Glusco была создана на базе бывших заправок "Роснефти". В 2016 году "Роснефть" продала АЗС швейцарской группе Proton Energy бизнесмена Нисана Моисеева, близкого к куму Путина Виктора Медведчука.

Весной 2022 года компанию SNEL ENERGY LTD – владелицу сети АЗС Glusco – купил гражданин Кипра. А правительство Украины приняло решение передать 172 заправки Glusco в управление "Нафтогаза". После того, как Медведчук попал под санкции, трубопровод национализировали, Proton Energy ушла с украинского рынка, а заправки закрыли.

В мае 2022 года Кабинет Министров Украины принял решение о передаче арестованного в рамках уголовного производства имущества ООО "ГЛУСКО УКРАИНА" и ООО "ГЛУСКО РИТЕЙЛ" в управление ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг".

В августе 2023 года АРМА расторгло с "Нафтогазом" договоры управления активами сети АЗС. Как отметили в АРМА, проверка установила, что управляющий систематически предоставлял недостоверную информацию о доходах, получаемых от использования автозаправок и нефтебаз.

27 сентября "Укрнефть" и АРМА заключили соглашение об управлении сетью АЗС Glusco.

При этом компания "Нафтогаз Ойл Трейдинг" считает неправомерным прекращение АРМА договоров по управлению ею. 20 декабря 2023 года Хозяйственный суд Киева принял судебное решение, согласно которому действия АРМА по расторжению в одностороннем порядке договора управления с ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг" были признаны законными.