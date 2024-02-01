Досягли компромісу з АРМА: "Укрнафта" залишиться управителем Glusco

Агентство з розшуку та менеджменту активів та "Укрнафта" досягли компромісу в управлінні арештованими автозаправками Glusco. Підприємство сплатило 21 млн грн гарантованих платежів за управління Glusco та залишиться в ролі управителя.

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Про це повідомила пресслужба компанії.

Відповідно до умов договору, "Укрнафта" за декілька місяців здійснила платіж, а АРМА відкликало свою ініціативу перед Кабінетом міністрів України розірвати з "Укрнафта" договір управління мережею заправок Glusco.

"Обидві сторони досягли компромісу, і від цього виграла державна скарбниця... АРМА та ПАТ "Укрнафта" спільно розблокували шлях для ефективного управління майном колаборанта Віктора Медведчука, чиї активи відтепер зміцнюватимуть українську державність, а не руйнуватимуть її" - прокоментувала очільниця АРМА Олена Дума.

У повідомленні вказано, що АРМА разом із "Укрнафтою" подали спільну заявку на концентрацію до Антимонопольного комітету України. Після того, як АМКУ надасть своє схвалення, менеджер активів Glusco отримає можливість фактичного управління значною кількістю АЗС, буде сплачувати податки та створювати нові робочі місця.

Нагадаємо, 9 січня АРМА ініціювала перед Кабінетом міністрів України скасування розпоряджень уряду та розірвання договорів з ПАТ "Укрнафта", що керує активами арештованої компанії Glusco, які належать проросійському діячу Віктору Медведчуку, а також активами російської компанії "Татнафта".

Тоді в АРМА зазначили, що основна причина припинення договору по управлінні автозаправками Glusco полягає у свідомому відхиленні "Укрнафтою" пропозицій АРМА підписати акти приймання-передачі активів автозаправок. Це призвело до того, що підприємство не приносить дохід державному бюджету, незважаючи на зобов'язання угоди, що передбачають відрахування не менше 5 млн грн щомісяця та 85% від чистого прибутку.

8 серпня Міністерство енергетики підтримало пропозицію АРМА про передачу мережі автозаправних станцій "Glusco" до АТ "Укрнафта", яка раніше була під управлінням ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг", проте 3 серпня АРМА розірвало договори управління Glusco, які були підписані з ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг".