"Нафтогаз" отчитался об улучшении финрезультатов ключевых компаний по меньшей мере на 40%

В 2023 году большинство ключевых предприятий и материнская компания группы "Нафтогаз" значительно улучшили свои финансовые результаты. Об этом сообщил председатель правления и CEO НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.

Отмечается, что чистая прибыль АО "Укргаздобычи" составила в прошлом году почти 13 миллиардов гривен против 2,9 миллиарда гривен в 2022 году. Существенно улучшило результаты и ПАО "Укрнафта", продемонстрировав в 2023 году более 20 миллиардов гривен чистой прибыли по сравнению с убытком в 1,1 миллиарда гривен годом ранее.

На 40% улучшило в прошлом году свой финансовый результат АО "Укртранснафта". Так, чистая прибыль компании составила 5,6 миллиарда гривен по сравнению с 4 миллиардами гривен в 2022 году. В то же время оператор газохранилищ Украины АО "Укртрансгаз" в 2023-м получил почти 7 миллиардов гривен чистой прибыли по сравнению с 3,2 миллиарда гривен в 2022 году.

Существенное улучшение финансового состояния продемонстрировала также материнская компания группы НАК "Нафтогаз Украины", значительно сократив убыток: с 36,6 миллиарда гривен по итогам 2022 года до 0,78 миллиарда гривен в 2023-м.

Чернышев отметил, что основным направлением деятельности группы, не показавшим прибыль, является сегмент продажи газа. Это следствие поставки природного газа потребителям в рамках выполнения специальных обязанностей (ПСО) по ценам, установленным государством, считает деятель.

При этом компании, работающие по этому направлению, также смогли продемонстрировать существенно лучшие результаты по сравнению с 2022 годом. Так, газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" уменьшила убыток в 12 раз, а ГК "Нафтогаз Трейдинг" - почти в 6.

“Планируется, что абсолютное большинство чистой консолидированной прибыли группы “Нафтогаз”, принадлежащей акционерам компании, будет направлено на уплату дивидендов государству. Акционер группы – Кабинет министров Украины – определит их финальный объем”, – говорится в сообщении.

Напомним, что группа "Нафтогаз" завершила 2023 год с консолидированной прибылью в 23,1 миллиарда гривен против убытка в 79,1 миллиарда в 2022 году. Отмечается, что такой результат стал возможным благодаря значительному улучшению финансовых показателей по всем ключевым бизнес-направлениям. В довоенном 2021 году "Нафтогаз" получил чистую прибыль в сумме 12 миллиардов гривен.

Отметим также, что группа "Нафтогаз" по итогам 2023 года уплатила более 90,2 миллиарда гривен налогов, в том числе 83,4 миллиарда – в госбюджет, а еще 6,8 миллиарда – в местные бюджеты.

"Нафтогаз" увеличивает добычу газа

В 2023 году "Нафтагаз" в лице дочерней компании "Укргаздобыча" установил рекорд по объему добычи на новых скважинах, добыв 1 миллиард кубометров газа, а также установил 4-летний рекорд добычи газа из отремонтированных скважин. В общей сложности новых скважин в прошлом году было открыто 86, из которых самая мощная дает 580 тысяч кубометров газа в сутки.

В феврале этого года сообщалось, что "Укргаздобыча" установила 5-летний рекорд по суточной добыче газа - 38,54 миллиона кубометров. Перед этим была введена в эксплуатацию новая высокодебитная скважина мощностью 250 тысяч кубометров, а впоследствии еще две с суммарным дебитом 550 тысяч кубометров.

В начале марта заработала еще одна мощная скважина, которая дает ежедневно 400 тысяч кубометров газа. Пятую скважину в этом году запустили в апреле: ее дебит составляет 140 тысяч кубометров. По результатам января-марта этого года "Нафтогаз" увеличил добычу газа на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.

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