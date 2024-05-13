"Нафтогаз" будет сотрудничать со шведским государственным инвестфондом для модернизации своих ТЭС

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" и шведское финансовое учреждение Swedfund International AB договорились о сотрудничестве в целях модернизации теплоэлектроцентралей и развития потенциальных проектов возобновляемой энергетики в Украине. Как сообщают в "Нафтогазе", соответствующий меморандум о взаимопонимании был подписан 29 апреля.

Документ предусматривает, что Swedfund через свой проектный акселератор будет предоставлять грантовое финансирование для проведения технико-экономических обоснований для продвижения соответствующих приоритетных проектов.

"В группу "Нафтогаз" входит ряд ТЭЦ, которые нам передало государство. Они в тяжелом состоянии и нуждаются в модернизации. Кроме того, нас интересует развитие проектов в сфере ветровой энергетики и переход от использования газовых котлов на ТЭЦ к, например, котлам на зеленом топливе. Мы очень благодарны Swedfund за готовность поддержать нас на этом пути", - прокомментировал глава группы "Нафтогаз" Алексей Чернышев.

Цель проектного акселератора Swedfund - усилить способность разрабатывать проекты и осуществлять постоянные закупки в процессе перехода Украины к устойчивой, углеродно-нейтральной модели энергетической системы.

"Благодаря технико-экономическим обоснованиям и усилиям по развитию потенциала в Украине мы закладываем основы для более устойчивых инфраструктурных проектов в сфере цифровизации, водоснабжения, утилизации отходов и энергетики", - отметил директор акселератора Штефан Фальк.

По его словам, поддержка "Нафтогаза" в процессе укрепления энергетической безопасности Украины и долгосрочного перехода страны к углеродной нейтральности "является важной частью этого паззла".

Справка

Swedfund является финучреждением, созданным Швецией в 1979 году для борьбы с бедностью путем инвестирования в развивающиеся страны. Инвестиции осуществляются в области энергетики и климата, здравоохранения и для охвата малых и средних компаний.

Учреждение управляется Министерством предпринимательства и инноваций Швеции. Операции частично финансируются путем вливания капитала, за что отвечает шведское Министерство иностранных дел, и путем возврата средств из собственного портфеля. С момента основания фонд осуществил более 240 инвестиций в более чем 60 странах.

Напомним также, что с февраля этого года Россия возобновила удары по основным украинским объектам энергетики - главным образом по электростанциям (Приднепровской и Криворожской, Змиевской, Бурштынской и Ладыжинской , Трипольской ТЭС, Днепровской гидроэлектростанции в Запорожье), но также и по ТЭЦ: частности, сообщалось о разрушении Харьковской ТЭЦ-5 и ударе по Одесской ТЭЦ , входящей в группу "Нафтогаз".

Кроме нее, в группу входят Днепровская, Криворожская, Николаевская, Новороздольская, Новояворовская и Херсонская ТЭЦ. Суммарно они производили около 2 миллионов Гкал тепловой энергии и 160 тысяч МВт•ч электроэнергии.