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"Нафтогаз" співпрацюватиме зі шведським державним інвестфондом задля модернізації своїх ТЕС
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" та шведська фінансова установа Swedfund International AB домовилися про співпрацю задля модернізації теплоелектроцентралей та розвитку потенційних проектів з відновлюваної енергетики в Україні. Як повідомляють в "Нафтогазі", відповідний меморандум про взаєморозуміння було підписано 29 квітня.
Документ передбачає, що Swedfund через свій проектний акселератор буде надавати грантове фінансування для проведення техніко-економічних обґрунтувань для просування відповідних пріоритетних проектів.
"До групи "Нафтогаз" входить низка ТЕЦ, які нам передала держава. Вони у важкому стані та потребують модернізації. Крім того, нас цікавить розвиток проектів у сфері вітрової енергетики та перехід від використання газових котлів на ТЕЦ до, наприклад, котлів на зеленому паливі. Ми дуже вдячні Swedfund за готовність підтримати нас на цьому шляху", - прокоментував очільник групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов.
Проектний акселератор Swedfund має на меті посилити спроможність розробляти проекти та здійснювати сталі закупівлі у процесі переходу України до стійкої, вуглецево-нейтральної моделі енергетичної системи.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
"Завдяки техніко-економічним обґрунтуванням та зусиллям з розбудови потенціалу в Україні ми закладаємо основи для більш сталих інфраструктурних проектів у сферах цифровізації, водопостачання, утилізації відходів та енергетики", – зазначив директор проектного акселератору Swedfund Штефан Фальк.
За його словами, підтримка "Нафтогазу" в процесі зміцнення енергетичної безпеки України та довгострокового переходу країни до вуглецевої нейтральності "є важливою частиною цього пазлу".
Довідка
Swedfund є фінустановою, створеною Швецією в 1979 році задля боротьби з бідністю шляхом інвестування в країни, що розвиваються. Інвестиції здійснюються в галузі енергетики та клімату, охорони здоров’я та для охоплення малих і середніх компаній.
Установа управляється Міністерством підприємництва та інновацій Швеції. Операції фінансуються частково шляхом вливання капіталу, за яке відповідає шведське Міністерство закордонних справ, і шляхом повернення коштів із власного портфеля. З моменту заснування фонд здійснив понад 240 інвестицій у понад 60 країнах.
Нагадаємо також, що з лютого цього року Росія поновила удари по основних українських об'єктах енергетики - головним чином по електростанціях (Придніпровській та Криворізькій, Зміївській, Бурштинській та Ладижинській, Трипільській ТЕС, Дніпровській гідроелектростанції у Запоріжжі тощо), але також і по ТЕЦ, зокрема повідомлялося про руйнування Харківської ТЕЦ-5 та удар по Одеській ТЕЦ, яка входить до групи "Нафтогаз".
Окрім неї, до групи входять Дніпровська, Криворізька, Миколаївська, Новороздільська, Новояворівська та Херсонська ТЕЦ. Сумарно вони виробляли близько 2 мільйона Гкал теплової енергії та 160 тисяч МВт•год електроенергії.