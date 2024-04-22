Експрацівника фармкомпанії засудили до 15 років: наводив російські ракети на Придніпровську ТЕС

Завдяки доказовій базі Служби безпеки Суд визнав винним колишнього співробітника фармацевтичної компанії у тому, що він наводив російські ракети на стратегічні об'єкти України, зокрема на Придніпровську теплову електростанцію, та "полював" за позиціями систем ППО. Його засуджено до 15 років ув'язнення.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Слідство встановило, що зловмисник був завербований російською військовою розвідкою через месенджер на основі його антиукраїнських коментарів. СБУ затримало чоловіка у січні 2023 року під час розвідувальних дій біля потенційної цілі.

"Щоб допомогти Росії завдати вогневого ураження по українських об’єктах в "обхід" ППО, агент намагався виявити бойові позиції зенітно-ракетних комплексів ЗСУ. Засуджений займався питаннями логістики у місцевій фармацевтичній компанії, а збір розвідданих здійснював під час доставки ліків до аптек регіону", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків в нього вилучили мобільні телефони з доказами його зв'язків з російськими кураторами.

Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану), що передбачає конфіскацію майна та довготривале ув'язнення.

Завдяки СБУ Україна уникає техногенних катастроф

Те що Україні вдається уникати техногенних катастроф – заслуга СБУ, яка кожного тижня затримує російських диверсантів та коригувальників вогню.

У січні СБУ розслідувало більше 100 кримінальних справ щодо створення терористичних груп чи організацій і понад 50 – щодо диверсій. За кожною справою стоїть попереджений теракт чи обстріл. 233 навідника чекають судового вироку. 82 зрадники вже відбувають тривалі терміни ув’язнення

Нагадаємо раніше стало відомо, що СБУ затримала "вагнерівця", якого російська воєнна розвідка "закинула" в Україну для підготовки ракетних ударів по енергетиці столиці.