Влучило дуже багато дронів: у ДТЕК розповіли про наслідки атаки на Придніпровську ТЕС

В ніч з 12 на 13 лютого у Дніпропетровській області внаслідок обстрілу постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК. Через значні пошкодження роботу станції довелося зупинити, а ремонт певних вузлів займе кілька місяців.

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Про це в ефірі телемарафону розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

"Це вже третя станція ДТЕК яка протягом останніх двох тижнів була атакована росіянами. На минулому тижні це була Криворізька станція раніше Курахівська станція. Дуже багато Дронів влучили в станцію пошкоджено критичне великогабаритне обладнання важливе для роботи станції", - розповів він.

За його словами, станція наразі не працює. Енергетики проводять аналіз пошкоджень та розбір того обладнання яке можна буде використати в майбутньому.

Він додав, що наразі немає знеструмлених споживачів у Дніпрі і Дніпропетровській області, але схема постачання не надійна тому що відсутнє дуже важливе джерело електропостачання. Також пошкоджене дуже важливе і цінне обладнання яке швидко неможливо замінити.

"Тому строки відновлення будуть на жаль значні. Це питання не про години, не про дні, а про тижні і навіть місяці щодо деяких вузлів роботи станції", - сказав він.

Він додав, що енергетики намагаються максимально забезпечити розподіл електроенергії між всіма споживачами без будь-яких відключень, але якщо буде рости споживання і навантаження на мережу то може виникати необхідність відключення споживачів.

Яка ситуація по Україні

Сахарук зазначив, що в цілому по Україні ситуація стабільна і електроенергії яка генерується достатньо для потреб споживачів, проте на тій території України яка активно обстрілюється ворогом є певні проблеми.

Протягом доби на теплових електростанціях в аварійний ремонт виведено 1 енергоблок.

Через пошкодження на ТЕС односторонньо вимкнулись одна магістральна повітряна та одна кабельна лінії НЕК "Укренерго", але загальна пропускна здатність високовольтних мереж "Укренерго" достатня для покриття наявного попиту.

Додамо, що протягом 2023 року теплоелектростанції компанії "ДТЕК Енерго" згенерували майже 15,2 млрд кВт*год електроенергії для балансування української енергосистеми, яка зазнала пошкоджень внаслідок російських обстрілів. ТЕС продовжують посилено працювати та підтримувати роботу енергосистеми України, особливо в піки споживання електрики.