Російська армія вночі запустила по Україні 23 дрони: на Дніпропетровщині влучили по енергетичному об'єкту, у інших областях – є поранені

У ніч на 13 лютого армія країни-агресора атакувала Україну БпЛА типу Shahed-136/131. ППО вдалося знищити 16 із 23 "шахедів", однак у Дніпропетровській області відбулося влучання по енергетичному об'єкту, а у Херсонській та Запорізькій областях декілька людей дістали поранення.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

ППО знищила 16 із 23 "шахедів"

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, у ніч на 13 лютого 2024 року противник атакував 23-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з районів Приморсько-Ахтарськ – РФ, мис Чауда – Крим.

В результаті бойової роботи знищено 16 ударних БпЛА противника у межах Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.

На Дніпропетровщині поцілили по енергетичному об'єкту

За повідомленням Дніпропетровської ОДА, захисники знищили 10 шахедів у Дніпровському районі, однак сталося й кілька влучань у Дніпрі.

Під ударом опинився енергетичний об'єкт. Виникла пожежа, яку вгамували рятувальники. Поцілив агресор і по інфраструктурному об'єкту. Там також зайнялося. Вогонь оперативно загасили.

По Нікопольщині російська армія гатила з артилерії. Гучно було в райцентрі, Марганці та Мирівській громаді. Пошкоджені три приватні будинки. Одна господарська споруда зруйнована й ще одна – понівечена. Побиті півсотні сонячних панелей.

Всюди – без загиблих і постраждалих.

Окупанти обстріляли близько 15 населених пунктів Харківщини

Як повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них: Уди, Козача Лопань, Лук’янці, Вовчанськ, Синьківка, Петропавлівка, Глибоке та ін.

Ворог здійснив артобстріл с. Курилівка Куп'янського району, є влучання на територію фермерського господарства. Загинув цивільний 55-річний чоловік, який був працівником ферми.

Також було обстріляно м. Куп'янськ – там пошкоджено житловий приватний будинок. Обстріл с. Слобожанське Харківського району обійшовся без постраждалих. Крім того, було обстріляно с. Липці Харківського району. Інформація про постраждалих не надходила. Також окупанти обстріляли с. Козача Лопань Харківського району. Влучання на околицях населеного пункту. Постраждалих не зафіксовано.

Сумщину обстріляли з мінометів

За повідомленням Сумської ОВА вночі та зранку росіяни здійснили 10 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 38 вибухів – з мінометів та РСЗВ. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Глухівська, Шалигинська громади.

Глухівська громада: ворог бив з мінометів (3 вибухи). Шалигинська громада: здійснено мінометний обстріл (2 вибухи). Білопільська громада: зафіксовано мінометні обстріли (9 вибухів). Шалигинська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади. Також ворог вдарив з РСЗВ (8 вибухів). Краснопільська громада: здійснено мінометні обстріли (13 вибухів).

У Миколаївській області обійшлося без постраждалих

У Миколаївському району ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає, повідомили у Миколаївській ОДА. Також ворог завдавав обстрілів з артилерії по населеному пункті Куцурубської громади – люди не постраждали.

На Херсонщині двоє поранених

За інформацією від голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, за минулу добу противник здійснив 33 обстріли, випустивши 215 снарядів, із застосуванням артилерії, мінометів, танків, РСЗВ, БпЛА та авіації. По місту Херсон ворог спрямував 25 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію 2 людини дістали поранення.

По Запорізькій області завдано 127 ударів, є поранені

Рашисти завдали 127 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області, повідомили у Запорізькій ОВА. 31 ворожий БПЛА атакував Гуляйполе, Новоданилівку, Новодарівку, Малинівку, Чарівне, Малу Токмачку, Полтавку й Лугівське.

Обстріл Запорізької області. Фото: telegram / Запорізька ОВА

96 артобстрілів прийшлися по території Залізничного, Новоандріївки, Червоного, Левадного, Щербаків, Роботиного, П'ятихаток, Степового та інших прифронтових міст і сіл.

Внаслідок артудару по Гуляйполю поранення отримав 67-річний місцевий житель. У Полтавці поранення отримав 37-річний працівник правоохоронних органів.

У Донецькій області обстріляні декілька громад

Всього за добу росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомили у Донецькій ОВА.

Зокрема, у Новоукраїнці Вугледарської громади Волноваського району пошкоджено 2 будинки.

Авдіївка Покровського району зазнала декількох авіабомбових ударів та масованих обстрілів. У Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Костянтинівка і Парасковіївка. У Курахівській громаді пошкоджено будинок у Гострому, під вогнем Курахівка.

Фото: Донецька ОВА

Лиманська громада Краматорського району зазнала 9 обстрілів, обстріляні околиці Костянтинівської громади.

Бахмутський район: росіяни скинули керовану авіабомбу на Нью-Йорк — поранили 1 людину, пошкодили 17 приватних будинків, дитсадок і багатоповерхівку. Також у Торецькій громаді пошкоджено будинок у Петрівці. У Часовоярській громаді пошкоджені 4 приватні будинки, 3 багатоповерхівки і 2 нежитлові приміщення. У Сіверську обстріляні 5 вулиць.