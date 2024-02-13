Российская армия ночью запустила по Украине 23 дрона: на Днепропетровщине попали по энергетическому объекту, в других областях - есть раненые

В ночь на 13 февраля армия страны-агрессора атаковала Украину БПЛА типа Shahed-136/131. ПВО удалось уничтожить 16 из 23 "шахедов", однако в Днепропетровской области произошло попадание по энергетическому объекту, а в Херсонской и Запорожской областях несколько человек получили ранения.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

ПВО уничтожило 16 из 23 "шахедов"

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, в ночь на 13 февраля 2024 года противник атаковал 23 ударными БпЛА типа Shahed-136/131 из районов Приморско-Ахтарск – РФ, мыс Чауда – Крым.

В результате боевой работы уничтожены 16 ударных БПЛА противника в пределах Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

На Днепропетровщине попали по энергетическому объекту

По сообщению Днепропетровской ОГА, защитники уничтожили 10 "шахедов" в Днепровском районе, однако произошло несколько попаданий в Днепре.

Под ударом оказался энергетический объект. Возник пожар, который потушили спасатели. Попал агрессор и по инфраструктурному объекту. Там тоже загорелось. Огонь оперативно потушили.

По Никопольщине российская армия била из артиллерии. Громко было в райцентре, Марганце и Мировской общине. Повреждены три частных дома. Одно хозяйственное сооружение разрушено и еще одно – изуродовано. Разбиты полсотни солнечных панелей.

Везде – без погибших и пострадавших.

Оккупанты обстреляли около 15 населенных пунктов Харьковщины

Как сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них: Уды, Казачья Лопань, Лукьянцы, Волчанск, Синьковка, Петропавловка, Глубокое и другие.

Враг совершил артобстрел с. Куриловка Купянского района, есть попадание на территорию фермерского хозяйства. Погиб гражданский 55-летний мужчина, являвшийся работником фермы.

Также был обстрелян г. Купянск – там поврежден жилой частный дом. При обстреле с. Слобожанское Харьковского района обошлось без пострадавших. Кроме того, было обстреляно с. Липцы Харьковского района. Информация о пострадавших не поступала. Также оккупанты обстреляли с. Казачья Лопань Харьковского района. Попадание в окрестностях населенного пункта. Пострадавшие не зафиксированы.

Сумщину обстреляли из минометов

По сообщению Сумской ОВА, ночью и утром россияне совершили 10 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 38 взрывов – из минометов и РСЗО. Обстрелы потерпели Белопольская, Краснопольская, Глуховская, Шалыгинская общины.

Глуховская община: враг бил из минометов (3 взрыва). Шалыгинская община: совершен минометный обстрел (2 взрыва). Белопольская община: зафиксированы минометные обстрелы (9 взрывов). Шалыгинская община: 3 мины сбросили россияне на территорию общины. Также враг ударил из РСЗО (8 взрывов). Краснопольская община: совершены минометные обстрелы (13 взрывов).

В Николаевской области обошлось без пострадавших

В Николаевском районе вражеские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет, сообщили в Николаевской ОГА. Также враг производил обстрелы из артиллерии по населенному пункту Куцурубской общины – люди не пострадали.

На Херсонщине двое раненых

По информации от главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, за минувшие сутки противник совершил 33 обстрела, выпустив 215 снарядов, с применением артиллерии, минометов, танков, РСЗО, БПЛА и авиации. По городу Херсон враг направил 25 снарядов.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения.

По Запорожской области нанесено 127 ударов, есть раненые

Рашисты нанесли 127 ударов по 17 населенным пунктам Запорожской области, сообщили в Запорожской ОВА. 31 вражеский БПЛА атаковал Гуляйполе, Новоданиловку, Новодаровку, Малиновку, Чаривное, Малую Токмачку, Полтавку и Луговское.

Обстрел Запорожской области. Фото: telegram/Запорожская ОВА

96 артобстрелов пришлись по территории Железнодорожного, Новоандреевки, Красного, Левадного, Щербаков, Роботиного, Пятихаток, Степного и других прифронтовых городов и сел.

В результате артудара по Гуляйполю ранения получил 67-летний местный житель. В Полтавке ранения получил 37-летний работник правоохранительных органов.

В Донецкой области обстреляно несколько общин

Всего за сутки россияне 18 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, сообщили в Донецкой ОВА.

В частности, в Новоукраинке Угледарской общины Волновахского района повреждены 2 дома.

Авдеевка Покровского района потерпела несколько авиабомбовых ударов и массированных обстрелов. В Марьинской общине обстреляны Красногоровка, Константиновка и Парасковеевка. В Кураховской общине поврежден дом в Остром, под огнем Кураховка.

Фото: Донецкая ОВА

Лиманская община Краматорского района подверглась 9 обстрелам, обстреляны окрестности Константиновской общины.

Бахмутский район: россияне сбросили управляемую авиабомбу на Нью-Йорк - ранили 1 человека, повредили 17 частных домов, детсад и многоэтажку. Также в Торецкой общине поврежден дом в Петровке. В Часовоярской общине повреждены 4 частных дома, 3 многоэтажки и 2 нежилых помещения. В Северске обстреляны 5 улиц.