Теплоелектростанції "ДТЕК Енерго" в 2023 році згенерували 15,2 млрд кВт*год для балансування енергосистеми

Протягом 2023 року теплоелектростанції (ТЕС) компанії "ДТЕК Енерго" відпустили майже 15,2 млрд кВт*год електроенергії для балансування української енергосистеми, яка зазнала пошкоджень внаслідок російських обстрілів. ТЕС продовжують посилено працювати та підтримувати роботу енергосистеми України, особливо в піки споживання електрики.

Зазначається, що такий обсяг еквівалентний середньому споживанню близько 5,1 млн українських родин протягом року.

Компанія підкреслює, що енергетики продовжують забезпечувати українців світлом і теплом, не дивлячись на війну і наслідки руйнувань та пошкоджень енергосистеми. В 2023 році об'єкти теплової генерації зазнали особливо важких пошкоджень, оскільки минулої зими були пріоритетною ціллю для російських обстрілів.

Так, за останні два з половиною місяці одна з прифронтових ТЕС "ДТЕК Енерго" була атакована більше десяти разів.

"Навіть в таких умовах енергетикам компанії вдалося лише у грудні згенерувати в енергосистему більше 1,5 млрд кВт*год e/е. Це дозволило забезпечити належне балансування енергосистеми і протягом доби, і під час пікового споживання: вранці та ввечері", - цитує компанія свого гендиректора Ільдара Салєєва.

Україна готується до складної зими

Минулої зими Україна пережила чи не найважчий опалювальний сезон за всю історію своєї незалежності. Намагаючись змусити українську владу до переговорів на своїх умовах кремлівський режим систематично обстрілював об'єкти інфраструктури електроенергетики.

Через це в енергосистемі виникав хронічний дефіцит і для балансування енергосистеми "Укренерго" вводило ліміти споживання електроенергії для регіонів країни, а оператори систем розподілу виходячи з тих лімітів застосовували графіки стабілізаційних відключень. Тому країна з жовтня 2022 року по середину лютого 2023 року прожила в умовах систематичних відключень світла.

Протягом весни та літа 2023 року енергетики активно готувалися до наступного опалювального сезону, відновлюючи пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури, а також налагоджуючи захист цих об'єктів від майбутніх обстрілів. Експерти вважають, що росіяни не відмовляться від тактики масованих обстрілів енергооб'єктів, тож нинішня зима може бути складнішою за попередню.

Нагадаємо, наприкінці серпня міністр енергетики Герман Галущенко висловив впевненість, що енергосистему підготують достатньо, аби Україна стабільно пройшла зимовий сезон та без відключень електроенергії.