Теплоэлектростанции "ДТЭК Энерго" в 2023 году сгенерировали 15,2 млрд кВт*ч для балансировки энергосистемы

В течение 2023 года теплоэлектростанции (ТЭС) компании "ДТЭК Энерго" отпустили почти 15,2 млрд кВт*ч электроэнергии для балансировки украинской энергосистемы, которая получила повреждения в результате российских обстрелов. ТЭС продолжают усиленно работать и поддерживать работу энергосистемы Украины, особенно на пиках потребления электричества.

Отмечается, что такой объем эквивалентен среднему потреблению около 5,1 млн украинских семей в течение года.

Компания подчеркивает, что энергетики продолжают снабжать украинцев светом и теплом, несмотря на войну и последствия разрушений и повреждений энергосистемы. В 2023 году объекты тепловой генерации получили особо тяжелые повреждения, поскольку прошлой зимой были приоритетной целью для российских обстрелов.

Так, за последние два с половиной месяца одна из прифронтовых ТЭС "ДТЭК Энерго" была атакована более десяти раз.

"Даже в таких условиях энергетикам компании удалось только в декабре сгенерировать в энергосистему более 1,5 млрд кВт*ч e/э. Это позволило обеспечить надлежащую балансировку энергосистемы и в течение суток, и во время пикового потребления: утром и вечером", - цитирует компания своего гендиректора Ильдара Салеева.

Украина готовится к сложной зиме

Прошлой зимой Украина пережила самый тяжелый отопительный сезон за всю историю своей независимости. Пытаясь принудить украинские власти к переговорам на своих условиях, кремлевский режим систематически обстреливал объекты инфраструктуры электроэнергетики.

Поэтому в энергосистеме возникал хронический дефицит и для балансировки энергосистемы "Укрэнерго" вводило лимиты потребления электроэнергии для регионов страны, а операторы систем распределения исходя из тех лимитов применяли графики стабилизационных отключений. Поэтому страна с октября 2022 по середину февраля 2023 прожила в условиях систематических отключений света.

Весной и летом 2023 года энергетики активно готовились к следующему отопительному сезону, восстанавливая поврежденные объекты критической инфраструктуры, а также налаживая защиту этих объектов от будущих обстрелов. Эксперты считают, что россияне не откажутся от тактики массированных обстрелов энергообъектов, поэтому нынешняя зима может быть сложнее предыдущей.

Напомним, в конце августа министр энергетики Герман Галущенко выразил уверенность, что энергосистему подготовят достаточно, чтобы Украина стабильно прошла зимний сезон и без отключений электроэнергии.