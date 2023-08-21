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В Минэнерго ожидают, что Украина пройдет зимний сезон без отключений света
Министр энергетики Герман Галущенко уверен, что энергосистему подготовят достаточно, чтобы Украина стабильно прошла зимний сезон без отключений электроэнергии.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В случае экстренных ситуаций соответствующие учреждения готовы обеспечить быстрое реагирование, чтобы предотвратить отключение э/э или быстро возобновить поставки.
"Но не исключены последствия вражеских террористических атак, которые мы не можем прогнозировать. Цель врага – достичь блэкаута в Украине. В прошлую зиму мы многому научились с точки зрения удержания энергосистемы, но удары врага могут быть модифицированы", — отметил Галущенко.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В случае отсутствия новых серьезных повреждений из-за обстрела Минэнерго не планирует вводить ограничения в подаче электроэнергии потребителям.
"Если и будут отключения света, то они будут следствием атак на нашу энергосистему и будут носить временный характер", — добавил министр.
В "Укрэнерго" также считают, что не стоит ожидать неизбежности отключений света зимой. Специалисты работают над тем, чтобы минимизировать риски, однако просчитывают и самые плохие сценарии.
В то же время украинцев призывают экономно относиться к потреблению и сейчас, поскольку кондиционеры и другие электроприборы приводят к резкому росту нагрузки на энергосистему по вечерам. Поэтому энергетикам необходимо включать дополнительные блоки электростанций, которые были бы в ремонте.
Источник фото: ua.depositphotos.com