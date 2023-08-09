Максимум потребления электроэнергии снизился, однако экономить нужно – "Укрэнерго"

Максимальный уровень потребления электроэнергии во вторник, 8 августа, по сравнению с понедельником снизился на 4% из-за спада жары. Для энергосистемы это мощность около 2 тепловых энергоблоков, которые не пришлось дополнительно включать, что позволило сэкономить ресурсы.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Однако в компании отмечают, что лето продолжается, умеренные температуры сменяются высокими и потребление сразу начинает расти.

"Это создает существенную нагрузку на энергосистему, поскольку из-за масштабных ремонтов на многих электростанциях возможность привлекать дополнительные мощности для покрытия высокого потребления существенно ограничена", - говорится в сообщении.

Как помочь энергосистеме

Чтобы помочь энергосистеме, необходимо бережно потреблять электроэнергию:

охлаждайте помещение не ниже 23˚С;

выключите мощные электроприборы или пользуйтесь ими поочередно;

переносите использование электроприборов на утренние или ночные часы суток;

выключайте свет, выходя из помещения.

Производство электроэнергии

За сутки в ремонты выведены несколько тепловых энергоблоков. В то же время, несколько других энергоблоков вернулись в работу после завершения ремонтов. Так что ситуация с доступными объемами мощности для покрытия потребления существенно не изменилась.

Однако в августе наибольшее количество энергоблоков в ремонтах, поэтому возможности производства электроэнергии ограничены. Особенно это ощутимо в вечерние часы, когда солнечные электростанции не работают, а потребление при этом выше и для его покрытия приходится привлекать все доступные тепловые и гидроэлектростанции.

Сети облэнерго

Из-за боевых действий обесточенными остаются 425 населенных пунктов. Восстановление питания происходит, когда позволяет ситуация с безопасностью с разрешения военных.

Из-за непогоды есть обесточивание в 43 населенных пунктах в Днепропетровской, Кировоградской, Сумской и Черниговской областях.

Самый тяжелый месяц для энергосистемы

Ранее в "Укрэнерго" сообщали, что в августе еще больше энергоблоков будет в ремонтах, поэтому производство электроэнергии снизится и август прогнозируется наиболее сложным для энергосистемы. Однако отключения электроэнергии у потребителей не прогнозируются.

В целом количество энергоблоков, которые могут работать и производить электроэнергию, существенно ограничено из-за масштабной ремонтной кампании.

Почему проводят масштабную ремонтную кампанию

Осенью 2022 года российские оккупанты начали наносить массированные атаки по украинской энергетической инфраструктуре, что привело к нескольким месяцам отключений света по всей стране. Еще в ноябре премьер-министр Денис Шмыгаль говорил о выведении из строя половины энергетической системы.

В мае 2023 года исполнительный директор компании ДТЭК Дмитрий Сахарук сказал, что в следующую зиму Украина войдет со значительно меньшим запасом мощности и прочности, так как 75% тепловой генерации повреждены или разрушены.

В пресс-службе "Укрэнерго" заявляли, что не стоит ожидать неотвратимости отключений света зимой. Специалисты работают над тем, чтобы минимизировать риски, однако просчитывают и самые плохие сценарии.