Энергетики в рекордные темпы ремонтируют энергосистему и готовятся к сложной зиме - Шмыгаль

В Украине готовятся к любым возможным сценариям развития событий в предстоящем отопительном сезоне. Энергетики продолжают подготовку к зиме и с рекордной скоростью ремонтируют поврежденное энергооборудование.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он рассказал, что в настоящее время уже отремонтированы пять атомных энергоблоков, еще четыре блока находятся в ремонте.

Что касается тепловых электростанций, то здесь отремонтировано 62% оборудования от общего количества. На ТЭЦ отремонтировано 70%, еще 30% сейчас в ремонте. На гидроэлектростанциях ремонтные бригады восстановили 32 гидроагрегата, что составляет 68%.

По его словам, ремонтная кампания идет по плану. В "Укрэнерго" уже отремонтировали 80% магистральных сетей, а высоковольтные подстанции восстановлены до уровня довоенного состояния.

Шмыгаль добавил, что в Украине формируется многоуровневая защита для энергетических объектов.

"Зима будет сложной, но мы должны выстоять. Готовим для этого все необходимое", - подчеркнул он.

Напомним, к началу нового отопительного сезона в Украине осталось менее 10 недель. Ремонтные бригады энергетиков пытаются сделать все возможное, чтобы обеспечить зимой стабильную работу энергосетей и надежность электроснабжения потребителям, поскольку половина всей энергосистемы Украины пострадала в результате обстрелов российских оккупационных войск.