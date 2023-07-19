12 недель до отопительного сезона: готова ли энергосеть к следующей зиме

До начала нового отопительного сезона в Украине осталось всего 12 недель. Ремонтные бригады энергетиков пытаются сделать все возможное, чтобы обеспечить зимой стабильную работу энергосетей и надежность электроснабжения потребителям, поскольку половина всей энергосистемы Украины пострадала в результате обстрелов российских оккупационных войск.

Об этом рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона.

По его словам, подготовка энергосистемы к зиме сейчас состоит из нескольких ключевых элементов устойчивости и безопасности. Над их реализацией работает "Укрэнерго", энергетические компании и военные.

В первую очередь перед ремонтными бригадами стоит задача восстановить поврежденные энергоблоки и подстанции.

По словам Кудрицкого, 80-90% оборудования, которое требовалось для ремонта, уже законтрактовано. Оно было получено благодаря помощи международных партнеров, предоставивших 1 млрд долларов кредитов и грантов на восстановление энергетики страны.

Он отметил необходимость экономить электроэнергию и использовать ее экономно, поскольку это поможет уменьшить нагрузку на энергосистему.

Энергетики также должны укрепить объекты энергосистемы после восстановления, чтобы уменьшить вероятность разрушения дронов или ракет. Этот процесс продолжается.

Важным фактором безопасности является соединение украинской энергосистемы с Европой.

"Мы являемся частью европейской сети. И при необходимости можем импортировать электроэнергию из Европы, чтобы поддержать баланс внутри Украины", - добавил Кудрицкий.

Напомним, ранее Кудрицкий сообщал, что компания активно работает над восстановлением поврежденной энергетической инфраструктуры, вызванной российскими обстрелами. Уже выполнено около 50-60% от запланированного объема работ на сетях компании.