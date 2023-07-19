12 тижнів до опалювального сезону: чи готова енергомережа до наступної зими

До початку нового опалювального сезону в Україні залишилося лише 12 тижнів. Ремонтні бригади енергетиків намагаються зробити все можливе, щоб забезпечити взимку стабільну роботу енергомереж та надійність електропостачання споживачам, оскільки половина всієї енергосистеми України постраждала внаслідок обстрілів російських окупаційних військ.

Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

За його словами, підготовка енергосистеми до зими зараз складається з кількох ключових елементів стійкості та безпеки. Над їхньою реалізацією працює "Укренерго", енергетичні компанії та військові.

В першу чергу, перед ремонтними бригадами стоїть завдання відновити пошкоджені енергоблоки і підстанції.

За словами Кудрицького, 80-90% обладнання, яке було потрібно для ремонту вже законтрактоване. Воно було отримане завдяки допомозі міжнародних партнерів, які надали 1 млрд доларів кредитів та грантів на відновлення енергетики країни.

Він наголосив на необхідності економити електроенергію та використовувати її ощадливо, оскільки це допоможе зменшити навантаження на енергосистему.

Енергетики також мають укріпити об’єкти енергосистеми після відновлення, щоб зменшити ймовірність руйнування від дронів чи ракет. Цей процес триває.

Важливим фактором безпеки є з’єднання української енергосистеми з Європою.

"Ми є частиною європейської мережі. І при потребі можемо імпортувати електроенергію з Європи, щоб підтримати баланс всередині України", - додав Кудрицький.

Нагадаємо, раніше Кудрицький повідомляв, що компанія активно працює над відновленням пошкодженої енергетичної інфраструктури, спричиненої російськими обстрілами. Вже виконано близько 50-60% запланованого обсягу робіт на мережах компанії.