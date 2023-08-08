Енергетики в рекордні темпи ремонтують енергосистему і готуються до складної зими - Шмигаль

В Україні готуються до будь-яких можливих сценаріїв розвитку подій під час майбутнього опалювального сезону. Енергетики продовжують підготовку до зими та з рекордною швидкістю ремонтують пошкоджене енергообладнання.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль

Він розповів, що наразі вже відремонтовано п'ять атомних енергоблоків, ще чотири блоки знаходяться в ремонті.

Що стосується теплових електростанцій, то тут відремонтовано 62% обладнання від загальної кількості. На ТЕЦ відремонтовано 70%, ще 30% зараз у ремонті. На гідроелектростанціях ремонтні бригади відновили 32 гідроагрегати, що становить 68%.

За його словами, ремонтна кампанія йде за планом. В "Укренерго" вже відремонтували 80% магістральних мереж, а високовольтні підстанції відновлені до рівня довоєнного стану.

Шмигаль додав, що в Україні формують багаторівневий захист для енергетичних об’єктів.

"Зима буде складною, але ми маємо вистояти. Готуємо для цього все необхідне", - підкреслив він.

Нагадаємо, до початку нового опалювального сезону в Україні залишилося менше 10 тижнів. Ремонтні бригади енергетиків намагаються зробити все можливе, щоб забезпечити взимку стабільну роботу енергомереж та надійність електропостачання споживачам, оскільки половина всієї енергосистеми України постраждала внаслідок обстрілів російських окупаційних військ.