В "Укренерго" прогнозують, що серпень буде складним для енергосистеми: чи будуть відключення

У серпні ще більше енергоблоків буде у ремонтах, тому виробництво електроенергії зменшиться. Проте наразі відключення електроенергії у споживачів не прогнозуються.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Серпень прогнозується найбільш складним для енергосистеми через подальше виведення у ремонти деяких енергоблоків. Це суттєво зменшить доступний обсяг потужностей для покриття споживання. Компенсувати їх можна буде частково через імпорт електроенергії з Європи, а також економне використання електроенергії споживачами", - йдеться у повідомленні.

Як допомогти енергосистемі

Для того, щоб допомогти енергосистемі потрібно ощадливо споживати електроенергію:

охолоджуйте приміщення не нижче 23˚С;

вимкніть потужні електроприлади або користуйтеся ними по черзі;

переносьте користування електроприладами на ранкові або нічні години доби;

вимикайте світло, коли виходите з приміщення.

Споживання

Споживання 29 та 30 липня було нижчим, ніж у робочі дні, що характерно для вихідних. Сьогодні, 31 липня, у робочий день, прогнозується збільшення споживання порівняно з вихідними.

"Тому, зважаючи на обмежені можливості електростанцій виробляти електроенергію, необхідно економно користуватися електроенергією, особливо у вечірні години", - наголошують в "Укренерго".

Як зазначається, через бойові дії та з інших причин загалом знеструмленими залишаються 402 населених пункти. Також через негоду є відключення у 18 населених пунктах на Київщині.

Надзвичайні події

Крім того, у Міненерго повідомили, що на вугільній шахті у Донецькій області стався раптовий викид вугілля із забою, після чого зникли безвісти троє шахтарів. Згодом одного з них - машиніста гірничих виїмкових машин знайдено без ознак життя. Тривають рятувальні роботи та пошук інших зниклих працівників.

Ситуація з енергетикою в Україні

Восени 2022 року російські окупанти почали завдавати масовані атаки по українській енергетичній інфраструктурі, що призвело до кількох місяців відключень світла по всій країні. Ще в листопаді прем'єр-міністр Денис Шмигаль говорив про виведення з ладу половини енергетичної системи.

У травні 2023 року виконавчий директор компанії ДТЕК Дмитро Сахарук сказав, що в наступну зиму Україна ввійде зі значно меншим запасом потужності й міцності, тому що 75% теплової генерації пошкоджено чи зруйновано.

Із 1 червня було підвищено тарифи на електроенергію для населення. У Міністерстві енергетики такий крок пояснювали саме необхідністю підтримки пошкодженої енергосистеми та підготовкою до наступного опалювального сезону.

У пресслужбі "Укренерго" заявляли, що не варто очікувати на невідворотність відключень світла взимку. Фахівці працюють над тим, щоб мінімізувати ризики, однак прораховують і найгірші сценарії.

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