Зеленський попередив, що РФ намагатиметься повторити енергетичний терор восени та взимку

Цієї осені та зими російські терористи можуть бути по об'єктах енергетичної інфраструктури, як це було і минулого року.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад.

"Очевидно, що восени та взимку ворог спробує повторити терор проти української енергетики. Маємо в будь-якому разі бути готові до цього на державному, найвищому рівні, на рівні кожної громади, кожного міста, кожного нашого села, містечка", – зазначив він.

За його словами, захист української енергосистеми передбачає два елементи: фізичний захист об’єктів енергетики від ударів ракет і дронів, диверсій і кібератак, а також управління енергетичною системою та конкретними її частинами, яке має забезпечити генерацію і розподіл енергії навіть в умовах війни.

"На урядовому і безпековому рівнях ми зробимо все можливе. Відповідальність громад – це максимальне сприяння силам оборони та безпеки, уряду в заходах для захисту енергетики, а також максимальний рівень готовності громад до будь-яких складних випробувань і надзвичайних ситуацій в енергетиці", - додав президент.

Своєю чергою міністр енергетики Герман Галущенко наголосив, що наступної зими, як і протягом попереднього опалювального сезону, основне навантаження буде нести атомна генерація.

"Протягом листопада і до березня усі блоки, які є на контрольованій Україною території, будуть працювати на 100%, тим самим ми плануємо забезпечити майже 8 тис. МВт потужності", - повідомив він, додавши, що ремонти атомних блоків відбуваються з випередженням графіка.

Також очільник Міненерго ознайомив учасників засідання з роботами, які ведуться на об’єктах теплової та гідрогенерації, зазначивши, що планується додати в енергосистему 1,7 ГВт потужності.

Ситуація з енергетикою в Україні

Восени 2022 року російські окупанти почали завдавати масовані атаки по українській енергетичній інфраструктурі, що призвело до кількох місяців відключень світла по всій країні. Ще в листопаді прем'єр-міністр Денис Шмигаль говорив про виведення з ладу половини енергетичної системи.

У травні 2023 року виконавчий директор компанії ДТЕК Дмитро Сахарук сказав, що в наступну зиму Україна ввійде зі значно меншим запасом потужності й міцності, тому що 75% теплової генерації пошкоджено чи зруйновано.

Із 1 червня було підвищено тарифи на електроенергію для населення. У Міністерстві енергетики такий крок пояснювали саме необхідністю підтримки пошкодженої енергосистеми та підготовкою до наступного опалювального сезону.

У пресслужбі "Укренерго" заявляли, що не варто очікувати на невідворотність відключень світла взимку. Фахівці працюють над тим, щоб мінімізувати ризики, однак прораховують і найгірші сценарії.

Тим часом українців закликають ощадливо ставитися до споживання і зараз, оскільки кондиціонери та інші електроприлади призводять до різкого зростання навантаження на енергосистему вечорами. Через це енергетикам необхідно вмикати додаткові блоки електростанцій, які були б у ремонті.