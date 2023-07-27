Потурбуйтеся про генератори й пальне. В "Укренерго" закликали готуватися до будь-яких сценаріїв на зиму

Наразі невідомо, чи будуть блекаути наступної зими, але продавати генератори не варто. Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький у програмі "Подкаст на 11 каналі".

За його словами, ремонт пошкодженого обладнання та модернізація інфраструктури тривають. Але українцям варто бути готовими до будь-яких сценаріїв.

"Ніхто зараз не може сказати, чи будуть блекаути, так само як і ніхто не може дати гарантію, що все буде нормально і ми спокійно, стабільно, в розслабленому режимі пройдемо зиму", – висловився Кудрицький.

Він пояснив, що ситуація залежатиме від того, якого роду атаки будуть взимку, наскільки вони будуть масованими, куди російські окупанти будуть здатні влучити і яким буде характер пошкоджень.

Тому Кудрицький сказав, що продавати генератори не треба. Краще купити трохи пального й зробити техогляд пристроїв.

Ситуація з енергетикою в Україні

Восени 2022 року російські окупанти почали завдавати масовані атаки по українській енергетичній інфраструктурі, що призвело до кількох місяців відключень світла по всій країні. Ще в листопаді прем'єр-міністр Денис Шмигаль говорив про виведення з ладу половини енергетичної системи.

У травні цього року виконавчий директор компанії ДТЕК Дмитро Сахарук сказав, що в наступну зиму Україна ввійде зі значно меншим запасом потужності й міцності, тому що 75% теплової генерації пошкоджено чи зруйновано.

Із 1 червня було підвищено тарифи на електроенергію для населення. У Міністерстві енергетики такий крок пояснювали саме необхідністю підтримки пошкодженої енергосистеми та підготовкою до наступного опалювального сезону.

У пресслужбі "Укренерго" заявляли, що не варто очікувати на невідворотність відключень світла взимку. Фахівці працюють над тим, щоб мінімізувати ризики, однак прораховують і найгірші сценарії.

Тим часом українців закликають ощадливо ставитися до споживання і зараз, оскільки кондиціонери та інші електроприлади призводять до різкого зростання навантаження на енергосистему вечорами. Через це енергетикам необхідно вмикати додаткові блоки електростанцій, які були б у ремонті.