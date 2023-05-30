У Міненерго пояснили, чому довелось збільшити тариф на електроенергію

Підвищення тарифу на електроенергію для населення допоможе підтримати пошкоджену внаслідок обстрілів енергосистему та підготуватись до наступного опалювального сезону.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі нацмарафону (17:47).

"Причина єдина – це обстріли нашої енергосистеми минулої зими, які дійсно безпрецедентні. Жодна країна світу з цим не стикалася. Зараз ми бачимо те, що та масштабна кампанія з ремонту і відновлення, при чому як генерації, так і мереж, вона дійсно потребує фінансування", - сказав він.

Міністр додав, що Україна втратила втратили велику кількість генеруючих потужностей, за допомогою яких і підтримувався відповідний пільговий тариф. Перш за все мова йде про Запорізьку АЕС та Каховську ГЕС.

"Якщо ми зараз цього не зробимо, наступної зими ми матимемо проблеми зі світлом. При чому незалежно, який буде масштаб руйнувань, масштаб обстрілів. Тобто ми не зможемо підготуватись до наступної зими", - зазначив Галущенко.

Він наголосив, що Міністерство енергетики разом з Національною комісією, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) знайшли мінімально можливе підвищення, щоб підтримати енергосистему та підготуватися до зими.

"Якщо підсумувати – це питання виживання енергосистеми", - підкреслив Галущенко.

Нагадаємо, 30 травня Уряд прийняв рішення щодо збільшення тарифу на електроенергію для населення до 2,64 грн/кВт-г з 1 червня.