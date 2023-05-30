В Минэнерго объяснили, почему пришлось увеличить тариф на электроэнергию

Повышение тарифа на электроэнергию для населения поможет поддержать поврежденную в результате обстрелов энергосистему и подготовиться к следующему отопительному сезону.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире нацмарафона (17:47).

"Причина единственная – это обстрелы нашей энергосистемы прошлой зимой, которые действительно беспрецедентны. Ни одна страна мира с этим не сталкивалась. Сейчас мы видим то, что масштабная кампания по ремонту и восстановлению, при чем как генерации, так и сетей, она действительно нуждается в финансировании ", – сказал он.

Министр добавил, что Украина потеряла большое количество генерирующих мощностей, с помощью которых и поддерживался соответствующий льготный тариф. Прежде всего, речь идет о Запорожской АЭС и Каховской ГЭС.

"Если мы сейчас этого не сделаем, следующей зимой у нас будут проблемы со светом. При чем независимо, каков будет масштаб разрушений, масштаб обстрелов. То есть мы не сможем подготовиться к следующей зиме", - отметил Галущенко.

Он подчеркнул, что Министерство энергетики вместе с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), нашли минимально возможное повышение, чтобы поддержать энергосистему и подготовиться к зиме.

"Если подытожить – это вопрос выживания энергосистемы", - подчеркнул Галущенко.

Напомним, 30 мая Правительство приняло решение об увеличении тарифа на электроэнергию для населения до 2,64 грн/кВт-ч с 1 июня.