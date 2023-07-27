Позаботьтесь о генераторах и топливе. В "Укрэнерго" призвали готовиться к любым сценариям на зиму

Пока неизвестно, будут ли блэкауты следующей зимой, но продавать генераторы не стоит. Об этом заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в программе "Подкаст на 11 канале".

По его словам, ремонт поврежденного оборудования и модернизация инфраструктуры продолжаются. Но украинцам следует быть готовыми к любым сценариям.

"Никто сейчас не может сказать, будут ли блэкауты, равно как и никто не может дать гарантию, что все будет нормально и мы спокойно, стабильно, в расслабленном режиме пройдем зиму", – сказал Кудрицкий.

Он пояснил, что ситуация будет зависеть от того, какого рода атаки будут зимой, насколько они будут массированными, куда российские оккупанты будут способны попасть и каким будет характер повреждений.

Потому Кудрицкий сказал, что продавать генераторы не надо. Лучше купить немного горючего и провести техосмотр устройств.

Ситуация с энергетикой в Украине

Осенью 2022 года российские оккупанты начали наносить массированные атаки по украинской энергетической инфраструктуре, что привело к нескольким месяцам отключений света по всей стране. Еще в ноябре премьер-министр Денис Шмыгаль говорил о выведении из строя половины энергетической системы.

В мае этого года исполнительный директор компании ДТЭК Дмитрий Сахарук сказал, что в следующую зиму Украина войдет со значительно меньшим запасом мощности и прочности, так как 75% тепловой генерации повреждены или разрушены.

С 1 июня были повышены тарифы на электроэнергию для населения. В Министерстве энергетики такой шаг объясняли именно необходимостью поддержки поврежденной энергосистемы и подготовкой к следующему отопительному сезону.

В пресс-службе "Укрэнерго" заявляли, что не стоит ожидать неотвратимости отключений света зимой. Специалисты работают над тем, чтобы минимизировать риски, однако просчитывают и самые плохие сценарии.

Между тем, украинцев призывают бережно относиться к потреблению и сейчас, поскольку кондиционеры и другие электроприборы приводят к резкому росту нагрузки на энергосистему по вечерам. Из-за этого энергетикам необходимо включать дополнительные блоки электростанций, которые были бы в ремонте.